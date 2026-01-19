English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महापालिकेवर कोळी बांधवांचा आवाज! एकदा पाहा नवनिर्वाचित नगरसेवकांची यादी..

Koli Community: महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर कोळी समाजासाठी दिलासादायक आणि अभिमानास्पद चित्र समोर आले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत कोळी समाजाचे एकूण 8 नगरसेवक निवडून आले असून, त्यामध्ये 5 महिला नगरसेविकांचा समावेश आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 19, 2026, 10:22 AM IST
BMC Election 2026: महापालिका निवडणुकीत यावेळी अनपेक्षित आणि आवश्यक बदल पाहायला मिळाले. दरम्यान यंदाच्या निवडणुकीत कोळी समाजाचे एकूण 8 नगरसेवक निवडून आले असून, त्यामध्ये 5 महिला नगरसेविकांचा समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेत कोळी समाजाचा आवाज अधिक भक्कमपणे पोहोचणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

निवडणुकीत वेगवेगळ्या पक्षांमधून कोळी समाजाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. यामुळे राजकीय मतभेदांपलीकडे जाऊन समाजाच्या प्रश्नांसाठी एकत्र काम होईल, असा विश्वास समाजबांधवांमध्ये निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, एकूण 13 कोळी समाजाच्या उमेदवारांपैकी 8 जण निवडून येणे, ही बाब कोळी समाजाच्या वाढत्या राजकीय सहभागाचे चित्र स्पष्ट करते.

प्रलंबित प्रश्न सुटण्याची आशा

महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी या निकालाचे स्वागत करताना सांगितले की, महापालिकेत कोळी समाजाचे 8 प्रतिनिधी असणे, हा समाजासाठी आनंदाचा क्षण आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न आता मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कोळीवाड्यांमधील घरबांधणी, पाणी, रस्ते, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न, तसेच पुनर्वसनाच्या नावाखाली झालेली फसवणूक, अपुरी घरे आणि हक्कांवरील मर्यादा यावर आता न्याय्य निर्णय होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

महिला मासे विक्रेत्यांसाठी सकारात्मक बदल

महिला मासे विक्रेत्यांचे हक्क जपणारे मासे विक्रेता धोरण प्रत्यक्षात राबवले जावे, अशीही अपेक्षा आहे. हे धोरण योग्य प्रकारे अंमलात आल्यास देशभरात एक सकारात्मक उदाहरण निर्माण होईल. निवडून आलेले हे 8 नवे लोकप्रतिनिधी पक्षभेद विसरून कोळी समाजाच्या प्रश्नांसाठी सक्रिय भूमिका घेतील, असा विश्वास कोळी समाजाकडून व्यक्त केला जात आहे.

निवडून आलेले कोळी समाजाचे नगरसेवक

या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 32 मधून गीता भंडारी, प्रभाग 46 मधून योगिता कोळी, प्रभाग 49 मधून संगीता कोळी, प्रभाग 99 मधून चिंतामणी निवाटे, प्रभाग 105 मधून अनिता वैती, प्रभाग 182 मधून मिलिंद वैद्य, प्रभाग 187 मधून जोसेफ कोळी आणि प्रभाग 193 मधून हेमांगी वरळीकर हे उमेदवार विजयी झाले आहेत. यामध्ये बहुसंख्य उमेदवार उद्धवसेनेचे असून भाजप आणि काँग्रेसचाही सहभाग आहे.

हे नक्की वाचा: सिंधींच्या शहरात मराठीचा बोलबाला! आता मराठी महापौर बसवण्याच्या मागणीला जोर

महिला प्रतिनिधींची संख्या जास्त असणे, ही बाब कोळी समाजाच्या सामाजिक बदलाकडे निर्देश करणारी आहे. स्थानिक प्रश्नांपासून ते धोरणात्मक निर्णयांपर्यंत महिलांची भूमिका अधिक प्रभावी ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

