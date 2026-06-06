/स्मृतीभ्रंश झालेल्या 82 वर्षीय आजोबा स्कुटीवरून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर; तब्बल 72 किमी प्रवासानंतर..

Pune News: पुण्यातील 82 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर भरकटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वयोमानामुळे आणि दिशाभूल झाल्याने ते महामार्गावर एकटेच फिरत होते. वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे त्यांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. मात्र महामार्ग पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे त्यांना सुरक्षितपणे ताब्यात घेऊन कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आले. या घटनेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर नियमित गस्तीदरम्यान पोलिसांच्या निदर्शनास एक वृद्ध व्यक्ती संशयास्पदरीत्या फिरताना आढळली. भरधाव वाहनांच्या मार्गावर त्यांचा प्रवास धोकादायक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ त्यांच्याकडे धाव घेतली. चौकशीदरम्यान ते पुण्यातील रहिवासी असून घरापासून दूर भरकटल्याचे समोर आले. त्यांना स्वतःचा नेमका पत्ता किंवा कुटुंबीयांशी संपर्क साधणे कठीण जात होते.
द्रुतगती मार्गावर पादचारी फिरणे अत्यंत धोकादायक मानले जाते. अशा परिस्थितीत संबंधित ज्येष्ठ नागरिक कोणत्याही क्षणी अपघाताला बळी पडू शकले असते. मात्र पोलिसांनी प्रसंगावधान राखत त्यांना सुरक्षित ठिकाणी नेले. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करून आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्यात आली. वेळेवर हस्तक्षेप केल्यामुळे संभाव्य दुर्घटना टळल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
वृद्ध व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि त्यांच्या नातेवाईकांपर्यंत पोहोचणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते. त्यांच्याकडून मिळालेल्या मर्यादित माहितीद्वारे तपास सुरू करण्यात आला. विविध पोलिस ठाण्यांशी संपर्क साधून तसेच उपलब्ध नोंदींची पडताळणी करून अखेर त्यांच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्यात यश आले. या प्रक्रियेत पोलिसांनी संयम आणि संवेदनशीलता दाखवल्याचे दिसून आले.
बराच वेळ संपर्क तुटल्यामुळे कुटुंबीय चिंतेत होते. पोलिसांकडून वृद्ध व्यक्ती सुरक्षित असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यानंतर कुटुंबीयांना पोलिस ठाण्यात बोलावून ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले. आपल्या प्रिय व्यक्तीला सुरक्षित परत मिळाल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांचे आभार मानले.
ही घटना ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीबाबत महत्त्वाचा धडा देणारी आहे. वयोमानानुसार विस्मरण, दिशाभूल किंवा आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे घरातील वृद्ध व्यक्ती बाहेर पडताना त्यांच्याकडे ओळखपत्र, संपर्क क्रमांक किंवा आपत्कालीन माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबीयांनी नियमित संपर्क ठेवणे आणि आवश्यक ती काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.