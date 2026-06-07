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विस्मरणाचा त्रास असलेले 82 वर्षीय आजोबा Scooty ने अलिबागच्या घरुन निघाले अन्...; लोकेशन पाहून पोलिसही थक्क

Memory Loss Patient: एखाद्या शॉर्टफिल्मचं कथानक वाटावं असा विचित्र प्रकार अलिबागमध्ये समोर आला आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी तातडीने कारवाई केल्याने एका वृद्धाला सुखरुप कुटुंबापर्यंत पोहचवता आलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:21 PM IST
विस्मरणाचा त्रास असलेले 82 वर्षीय आजोबा Scooty ने अलिबागच्या घरुन निघाले अन्...; लोकेशन पाहून पोलिसही थक्क

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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