/विस्मरणाचा त्रास असलेले 82 वर्षीय आजोबा Scooty ने अलिबागच्या घरुन निघाले अन्...; लोकेशन पाहून पोलिसही थक्क

Memory Loss Patient: अलिबागमध्ये एखाद्या शॉर्ट फिल्मच्या कथानकासारखा रंजक घटनाक्रम समोर आला असून पोलिसांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे तक्रारदार तरुणीचे विस्मरणाचा आजार असलेले वडील सुखरुप घरी परतले. मुलीला वडिलांसंदर्भात वाटणारी चिंता, पोलिसांनी दाखवलेली समय सूचकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या तीन गोष्टींच्या मदतीने या व्यक्तीचा शोध घेण्यात आला. 82 वर्षीय वृद्ध व्यक्ती स्कूटीवरुन घराबाहेर पडल्यानंतर थेट 72 किलोमीटर दूर मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर पोहोचले. काही तासांमध्ये पोलिसांनी त्यांना शोधून काढून कुटुंबियांकडे सोपवलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 30 मे रोजी दुपारनंतर संबंधित वृद्ध व्यक्ती घरातून स्कूटी घेऊन बाहेर पडली. बराच वेळ उलटूनही ते घरी परत न आल्याने कुटुंबीयांची चिंता वाढली. अखेर सायंकाळी त्यांच्या मुलीने पतीसह वारजे माळवाडी पोलिस ठाणे गाठून मदतीची याचना केली. भावूक झालेल्या मुलीने कातरत्या आवाजातच वडिलांना विस्मरणाचा त्रास असल्याचे पोलिसांना सांगितले. नातेवाईकांनी या व्यक्तीला मोबाईलवरुन संपर्कही साधला. मात्र फोनवर बोलताना त्यांना त्यांचं लोकेशन सांगता येत नव्हतं. आपण कुठे आलो आहोत हेच त्यांना समजत नव्हतं. फार जास्त प्रमाणात रस्त्यावर वाहनं आहेत एवढं एकच वर्णन त्यांनी सांगितलं. त्यांनी दिलेल्या या माहितीमुळे पोलीस अधिक संभ्रमात पडले.
पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत शिरोळे यांनी या व्यक्तीची फोनवरुन संवाद साधून माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती महिती पुरेशी नसली तरी जवळून मोठ्या प्रमाणात गाड्यांची वर्दळ असल्याचं आवाजावरुन जाणवत होतं. यावरुन हे आजोबा एखाद्या महामार्गाजवळ असल्याचा अंदाज बांधण्यात आला. दुसरीकडे पोलिस अंमलदार शिरीष गावडे यांनी तांत्रिक सहाय्याने मोबाईलचे लोकेशन शोधून काढले.
हे लोकेशन समोर आल्यानंतर केवळ त्यांच्या कुटुंबियांनाच नाही तर पोलिसांनाही धक्का बसला. वारजेमधून हे आजोबा पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील खंडाळा भागात पोहोचल्याचं मोबाईल लोकेशनवरुन स्पष्ट झालं. रात्रीचा काळोख, एक्स्प्रेस वेवरुन प्रचंड वेगाने धावणाऱ्या गाड्या यामुळे स्कूटीवरील आजोबांसाठी धोका असल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं. त्यांनी थोडाही वेळ न जाऊ देताना महामार्ग पोलिसांशी संपर्क साधला. खंडाळा विभागातील महामार्ग पोलिस अंमलदार हनुमंत कोळी बोरघाट चौकी येथे कर्तव्यावर होते. त्यांनी मिळालेल्या लोकेशनच्या आधारे शोधमोहीम राबवून या आजोबांना शोधून काढले. ते आडोशी बोगद्याजवळ आपल्या स्कुटरसह उभे होते काही वेळातच महामार्ग पोलीसांचे गस्तीपथक तेथे पोहोचले त्यांनी आजोबांना सुरक्षित ताब्यात घेतले.
आजोबा सुखरूप असल्याची माहिती मिळताच त्यांच्या कुटुंबीयांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. तत्काळ खंडाळा येथे जाऊन त्यांनी वडिलांची भेट घेतली आणि त्यांना सुरक्षितपणे पुण्यातील घरी आणले.