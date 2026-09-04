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म्हाडा लॉटरीमध्ये लकी विनर ठरलेल्या 900 जणांनी परत केली घरं; समोर आलं वेगळंच कारण

मुंबईत म्हाडाच्या घरांसाठी नागरिक मोठ्या आशेने वाट पाहत असतात. मात्र आता झालेल्या या लॉटरीत विजेत्यांनी घरे नाकारली आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:34 PM IST
म्हाडा लॉटरीमध्ये लकी विनर ठरलेल्या 900 जणांनी परत केली घरं; समोर आलं वेगळंच कारण
Image Credit: mumbai mhada homes

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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