8 व्या वेतन आयोगाने वेग पकडला, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बजेटमध्ये मिळणार सरप्राइज?

8th Pay Commission: 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी रविवारी 2026-27 च्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 31, 2026, 04:19 PM IST
8 वा वेतन आयोग

8th Pay Commission: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी रविवारी 2026-27 च्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा त्यांचा पहिलाच रविवारचा अर्थसंकल्प असेल. सर्वसामान्यांपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषतः केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे लक्ष अर्थमंत्र्यांच्या भाषणावर आहे. कारण आठव्या वेतन आयोगाच्या अधिकृत स्थापनेनंतर अवघ्या 3 महिन्यांत हा अर्थसंकल्प येतोय. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना या आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची उत्सुकता आहे. 

आठव्या वेतन आयोगाचा कालावधी

आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना झाल्यानंतर त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा कालावधी मे 2027 पर्यंत आहे. जर केंद्र सरकारने संशोधित वेतन आणि निवृत्तिवेतनाच्या आर्थिक भारासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली, तर या शिफारशींची अंमलबजावणी वेगाने होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आयोगाचा अहवाल मुदतीपूर्वीच सादर होऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी आणि निवृत्तिवेतनातील बदलांसाठी हा आयोग महत्त्वाचा आहे, आणि अर्थसंकल्पातील संकेत याबाबतच्या प्रक्रियेला गती देऊ शकतात.

लाभार्थींची संख्या 

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांची एकूण संख्या 1.1 कोटींहून अधिक आहे. हे सर्वजण आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची वाट पाहत आहेत. या आयोगाच्या माध्यमातून वेतन आणि निवृत्तिवेतनात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. अर्थसंकल्पात या दिशेने सकारात्मक चिन्ह मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढेल. हे लोक दररोजच्या खर्चापासून ते निवृत्तीनंतरच्या जीवनापर्यंतच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी या बदलांवर अवलंबून आहेत.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी 

जर अर्थसंकल्पात वेतन आयोगाच्या शिफारशींसाठी आर्थिक तरतूद झाली, तर अंमलबजावणी प्रक्रिया वेगवान होईल. यामुळे आयोगाचा अहवाल मे 2027 पूर्वी येऊ शकतो. केंद्र सरकारने या बदलांसाठी निधी राखीव ठेवल्यास कर्मचाऱ्यांना लवकर लाभ मिळेल. हा निर्णय सरकारी खजान्यावर भार टाकेल, पण कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी तो आवश्यक आहे. 

सातव्या आयोगाशी तुलना

सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे 2017 मध्ये सरकारी खजान्यावर 1.02 लाख कोटी रुपयांचा भार पडला होता. तेव्हा मूलभूत वेतन आणि निवृत्तिवेतन 2.57(157%) फिटमेंट घटकाने वाढवण्यात आले होते. आठव्या आयोगासाठी फिटमेंट घटक कसा असेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जर तो 1.8 असला तरीही खर्च 2.4 ते 3.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीजने वर्तवला आहे.

