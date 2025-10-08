English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोगानंतर लिपिक ते स्टेनोग्राफरची किती होईल पगारवाढ? जाणून घ्या!

8th Pay Commission : लिपिकपासून स्टेनोग्राफरपर्यंत कोणाची किती पगारवाढ होईल? जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 8, 2025, 09:08 PM IST
8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोगानंतर लिपिक ते स्टेनोग्राफरची किती होईल पगारवाढ? जाणून घ्या!
आठवा वेतन आयोग

8th Pay Commission : केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असली तरी, त्याच्या कार्यपद्धतीसंबंधी अद्याप स्पष्टता नाही. १ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक या आयोगाच्या शिफारशींद्वारे पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत डीए ५५% वरून ५८% वर वाढवण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला, पण आठव्या आयोगाची स्थापना आणि अंमलबजावणी याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. कर्मचारी संघटनांनी २.८६ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली असून, त्यानुसार अल्पविकसित आणि स्टेनोग्राफरसारख्या पदांसाठी पगारात २५-३०% वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान लिपिकपासून स्टेनोग्राफरपर्यंत कोणाची किती पगारवाढ होईल? जाणून घेऊया. 

आयोगाची घोषणा

केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली, परंतु आवश्यक संदर्भ अटी (ToR) अद्याप मंजूर झालेल्या नाहीत. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (NC-JCM) कडून ToR साठी सूचना मागवण्यात आल्या असून, NC-JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी ऑगस्टमध्ये सांगितले की, ToR लवकरच अंतिम होईल. जून २०२५ पर्यंत आयोगाचे सदस्य नेमणूक झालेली नाही, ज्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी केंद्रीय सचिवालयाला पत्र लिहून घाई करण्याची मागणी केली आहे. मागील आयोगांच्या अनुभवानुसार, स्थापनेपासून अहवाल सादर होण्यास १८-२४ महिने लागतात.

कितीजणांना होणार फायदा?

अंमलबजावणी उशिरा झाल्यास कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२६ ते जुलै २०२७ पर्यंतची थकबाकी मिळेल, जी ८ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. हा फायदा ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना मिळेल, ज्यात संरक्षण क्षेत्र आणि निवृत्त कर्मचारी समाविष्ट आहेत. फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगाराची पुनर्रचना होईल, ज्यामुळे एकूण खर्च सरकारवर १ लाख कोटी रुपयांचा पडू शकतो. दिवाळीपूर्वी ToR जाहीर होण्याची आशा आहे.

फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढ

कर्मचारी संघटनांनी २.८६ फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली असून, माजी अर्थसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी १.९२ ते २.०८ ची शक्यता सांगितली. सातव्या आयोगातील २.५७ फॅक्टरनुसार किमान पगार १८,००० रुपये झाला. आठव्या आयोगात ३.०० फॅक्टर असल्यास २०% वाढ होईल, ज्यामुळे किमान पगार २१,६०० रुपयांपर्यंत जाईल. यामुळे पगार, पेन्शन आणि भत्ते (HRA, TA) वाढतील.

कोणाच्या पगारात किती वाढ?

शिपाई आणि परिचारांसाठी सध्याचा पगार १८,००० रुपये असून, २.८६ फिटमेंट फॅक्टरनुसार नवीन पगार ५१,४८० रुपये होईल. यामुळे मासिक वाढ ३३,४८० रुपये असेल. 

लोअर डिव्हिजन क्लर्कसाठी (सध्याचा १९,९०० रुपये) नवीन पगार ५६,९१४ रुपये, वाढ ३७,०१४ रुपये. हवालदार/कुशल कामगारांसाठी (२१,७०० रुपये) ६२,०६२ रुपये, वाढ ४०,३६२ रुपये. ही वाढ थकबाकीसह लाखो रुपयांची होईल.

स्टेनोग्राफर/कनिष्ठ लिपिकांसाठी सध्याचा पगार २५,५०० रुपये असून, नवीन पगार ७२,९३० रुपये होईल, ज्यामुळे मासिक वाढ ४७,४३० रुपये असेल. 

याशिवाय, फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्स १,००० वरून ३,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची शिफारस SCOVA बैठकीत झाली आहे. आयोग विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करेल, ज्यामुळे पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये समानता येईल.

