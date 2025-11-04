English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

8th Pay Commission: महागाई भत्ता जोडल्यानंतर तुमचा पगार किती रुपयांनी वाढणार? बातमी तुमच्या फायद्याची!

8th Pay Commission: आयोगाच्या शिफारशी जून 2027 मध्ये येण्याचा अंदाज आहे. यामुळे 70% डीए मर्ज होईल का? 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 4, 2025, 06:25 AM IST
8th Pay Commission: महागाई भत्ता जोडल्यानंतर तुमचा पगार किती रुपयांनी वाढणार? बातमी तुमच्या फायद्याची!
महागाई भत्ता

8th Pay Commission:  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलात येणार असून महागाई भत्ता (डीए) मर्जिंगचा मुद्दा चर्चेत आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत डीए 60% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, तर आयोगाच्या शिफारशी जून 2027 मध्ये येण्याचा अंदाज आहे. यामुळे 70% डीए मर्ज होईल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, नियमांनुसार फक्त 60% डीएच मूलवेतनात समाविष्ट होईल. याचा कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल? सविस्तर जाणून घेऊया 

Add Zee News as a Preferred Source

अंमलबजावणी कधी?

वेतन आयोगाच्या नियमान्वये, डीए मर्जिंग केवळ अंमलबजावणीच्या दिवशी (1 जानेवारी 2026) पर्यंतच मर्यादित असते. त्यानंतरचा डीए नव्या वेतनसंरचनेत स्वतंत्रपणे मोजला जाईल. शिफारशी उशिरा आल्या तरी मर्जिंग तारीख बदलत नाही. सध्याच्या ऑल इंडिया ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) नुसार, जानेवारी 2025 अखेर डीए 58% होईल. 2026 जानेवारीपर्यंत तो 59-60% राहील. जून 2027 पर्यंत 70% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, पण मर्जिंग फक्त 60% पर्यंतच.

उदाहरणाने समजून घेऊ

समजा कर्मचाऱ्याचे मूलवेतन 40 हजार आहे. 60% डीएने एकूण ₹64000 होते. फिटमेंट फॅक्टर 1.92 असल्यास नवे मूलवेतन 76800 होईल. यात 60% डीए आताच समाविष्ट; डीए शून्यावरून सुरू होईल. जून 2027 पर्यंतचा अतिरिक्त 10% डीए नव्या स्केलवर स्वतंत्र मिळेल.

ऐतिहासिक पुरावा

5व्या आयोगात (1996) 15%, 6व्या (2006) 115%, 7व्या (2016) 125% डीए अंमलबजावणी तारखेनुसार मर्ज झाला. शिफारशी उशिरा आल्या तरी नियम कायम. अंमलबजावणी तारीखच आधार असून उशीराचा परिणाम मर्जिंगवर नाही, असे  तज्ज्ञ सांगतात. 

कर्मचाऱ्यांसाठी फायदा

डीए मूलवेतनात विलीन झाल्याने एचआरए, टीए, निवृत्तिवेतन वाढते. सैलरी 1.9 ते 2 पट होईल. जुलै 2027 नंतर नव्या डीए चक्रात 3-4 हप्ते मिळतील. एकूणच ही ‘रीसेट बोनस’ कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ फायदेशीर ठरेल. 1 जानेवारी 2026 ला 60% डीए मर्ज होऊन नवे युग सुरू होईल. 70% ची वाट न पाहता, कर्मचाऱ्यांनी नव्या संरचनेचा लाभ घ्यावा, असे म्हटले जात आहे. 

FAQ

१. प्रश्न: ८वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल, मग शिफारशी जून २०२७ मध्ये आल्या तरी डीए मर्जिंग कधीपर्यंत होईल?

उत्तर: डीए मर्जिंग केवळ अंमलबजावणी तारखेपर्यंत (१ जानेवारी २०२६) मर्यादित राहील. त्यावेळी डीए सुमारे ६०% असेल, तोच मूलवेतनात समाविष्ट होईल. शिफारशी उशिरा आल्या तरी मर्जिंग तारीख बदलत नाही.

२. प्रश्न: जून २०२७ पर्यंत डीए ७०% झाला तर तोही मूलवेतनात मर्ज होईल का?

उत्तर: नाही. १ जानेवारी २०२६ नंतरचा अतिरिक्त डीए (उदा. ६०% ते ७०%) नव्या वेतनसंरचनेत स्वतंत्रपणे मोजला जाईल. फक्त ६०% डीएच २०२६ ला मर्ज होईल; उरलेला डीए नव्या स्केलवर ०% पासून सुरू होऊन मिळेल.

३. प्रश्न: मागील वेतन आयोगांत डीए मर्जिंग कसे झाले? याचा ८व्या आयोगावर परिणाम होईल का?

उत्तर: ५व्या (१९९६) आयोगात १५१%, ६व्या (२००६) ११५%, ७व्या (२०१६) १२५% डीए अंमलबजावणी तारखेनुसार मर्ज झाला. हाच नियम ८व्या आयोगात लागू; म्हणून जानेवारी २०२६ चा ६०% डीएच मर्ज होईल, शिफारशींच्या उशिराचा फरक पडणार नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
8th Pay Commission8th pay commission news8th Pay Commission dearness allowance8th Pay Commission DA mergerआठवा वेतन आयोग

इतर बातम्या

'हो प्रकाश पडलाच पाहिजे...', मनसेने दहिसरवासियांन...

महाराष्ट्र बातम्या