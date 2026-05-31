/8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी, काय झालाय निर्णय? मोठी अपडेट समोर

8th Pay Commission: आयोगाकडे जितक्या व्यापक आणि ठोस सूचना पोहोचतील, तितक्या वास्तववादी आणि प्रभावी शिफारशी समोर येण्याची शक्यता वाढणार आहे.
8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 8व्या वेतन आयोगाकडे विविध मागण्या, सूचना आणि निवेदने सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत पुन्हा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना, विभागीय प्रतिनिधी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपली भूमिका अधिक सविस्तरपणे मांडण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. आयोगाच्या पुढील शिफारशींवर लाखो कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन अवलंबून असल्याने या निर्णयाकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
8व्या वेतन आयोगाने अधिकृतपणे निवेदन सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 मेवरून 15 जून 2026 पर्यंत वाढवली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की ही अंतिम मुदत असून यानंतर कोणतीही अतिरिक्त वाढ दिली जाणार नाही. कर्मचारी संघटना, मंत्रालये, विभाग, पेन्शनधारक संघटना आणि इतर संबंधित घटकांना यामुळे आपले प्रस्ताव अधिक व्यवस्थितपणे सादर करण्याची संधी मिळाली आहे.
आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की सर्व निवेदने फक्त अधिकृत पोर्टलद्वारेच स्वीकारली जातील. ई-मेल, पीडीएफ, पोस्ट किंवा प्रत्यक्ष हार्ड कॉपीद्वारे पाठवलेली कागदपत्रे विचारात घेतली जाणार नाहीत. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आणि संबंधित संस्थांनी वेळेत ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पारदर्शक ठेवण्यावर भर दिला आहे.
8वा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक रचनेचा आधार मानला जातो. आयोग वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता (HRA), सेवा अटी आणि पेन्शन यासंबंधी शिफारशी तयार करणार आहे. कर्मचारी संघटनांकडून किमान वेतन वाढ, फिटमेंट फॅक्टर सुधारणा आणि जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनर्स्थापनेसारख्या मागण्या सातत्याने मांडल्या जात आहेत. त्यामुळे या निवेदन प्रक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
8वा वेतन आयोग देशभरातील विविध शहरांमध्ये जाऊन कर्मचारी प्रतिनिधी आणि संस्थांशी संवाद साधत आहे. भुवनेश्वर, कोलकाता, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये बैठका आयोजित करण्यात येत आहेत. या बैठकीत विविध विभागांच्या समस्या, वेतनातील विसंगती, सेवा अटी आणि निवृत्तीविषयक मुद्द्यांवर चर्चा होत आहे. निवेदन सादर करणाऱ्या संस्थांना आयोगासमोर थेट मते मांडण्याची संधी मिळू शकते.
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर होणार आहे. वेतनवाढ, भत्त्यांमध्ये सुधारणा आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा याबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. दरम्यान, आयोगाचा अहवाल उशिरा आल्यास थकबाकी (Arrears) आणि अंमलबजावणीच्या तारखांबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कर्मचारी संघटना आयोगाच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.