जेवताना 9 वर्षांच्या लेकराच्या घशात काहीतरी अडकलं, पण त्या रिक्षाचालकामुळे आईच्या खांद्यावरच सोडले प्राण

Nashik News : नाशिकमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 9 वर्षांच्या लेकराला जेवायला घालत असताना त्याच्या घशात काहीतरी अडकलं आणि त्याची अवस्था वाटत होती. त्या मुलाला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. आईने तडकाफडकी लेकराला खांद्यावर घेऊन जवळच्या डॉक्टरांचा दवाखाना गाठला. तिथे गेल्यावर डॉक्टरांनी आईने मुला पालिका रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. पुढच्या सेकंदाला आई लेकराला खांद्यावर घेऊन दवाखान्याचा बाहेर आली आणि तिने एका रिक्षा चालकाला पालिका रुग्णालयात घेऊन जाण्यास विनंती केली पण त्याने नकार दिला. त्यानंतर जे घडलं अतिशय धक्कादायक होत.
9 वर्षांच्या मुलाला आई नेहमी प्रमाणे जेवायला देत असताना त्याचा घशात अचानक काही तरी अडकलं. त्यानंतर त्याला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्याची अवस्था पाहून आईने त्याला खांद्यावर घेतलं आणि डॉक्टरांकडे घेऊन गेली. त्याची अवस्था पाहता डॉक्टरांनी तिला पालिकेच्या बिटको रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा सूचना दिली. त्यामुळे आईने पुन्हा त्याला खांद्यावर घेतलं आणि दवाखान्याबाहेर आली. तिने रस्त्यावरील रिक्षा चालकांना विनवण्या केल्या की माझ्या बाळाला बरं नाही त्याला बिटको रुग्णालयात घेऊन जायचं आहे. पण तिला कुठल्याही रिक्षा चालकांनी माणुसकी दाखवली नाही.
अन् हतबल झालेल्या आईची अवस्था नेमकं त्याच रस्त्यावरून जाणाऱ्या भाजपचे नाशिक दक्षिण जिल्हा उपाध्यक्ष भूषण शहाणे यांनी पाहिली. त्याने आपल्या दुचाकीवर त्यांना बिटको रुग्णालयलात घेऊन गेले. पण काळाचा घाला त्या मातेवर झाला. त्या लेकराने आईच्या खांद्यावर श्वास सोडला. रुग्णालयात दारावर लेकराने प्राण सोडल्यामुळे आईने हंबरडा फोडला. आईची ही अवस्था पाहून तिथे असलेल्या प्रत्येकाच्या हृदयाचे ठोके चुकले.
प्राण गमवलेल्या मुलाचं नाव प्रवीण सुरेश डगळे असं असून त्या आईचं नाव संगीता डगळे आहेत. खिरविरे गावातील संगीता मुलासह मराठा कॉलनीत पाहुणी म्हणून आली होती.
