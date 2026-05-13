/90 मिनिटांचा प्रवास फक्त 10 मिनिटांत; मेट्रो थेट विवारपर्यंत धावणार; खाडीवर बांधणार मुंबई पहिला डबल डेकर ब्रीज

मुंंबई मेट्रो आता थेट विवारपर्यंत धावणार आहे. मुंबई पहिला डबल डेकर ब्रीज खाडीवर बांधला जाणार आहे. यामुळे 90 मिनिटांचा प्रवास फक्त 10 मिनिटांत होणार आहे. 2500 कोटींचा हा महाप्रकल्प आहे.
Bhayandar Vasai Bridge Update : मुंबईतील सर्वात जास्त गर्दीचा रेल्वे मार्ग असलेल्या प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार आहे. त्यांना रेल्वेला नवा पर्याय मिळणार आहे. मुंबईची थेट विवारपर्यंत धावणार आहे. खाडीवर मुंबई पहिला डबल डेकर ब्रीज उभारला जाणार आहे. यामुळे 90 मिनिटांचा प्रवास फक्त 10 मिनिटांत होणार आहे. जाणून घेऊया हा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय?
मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) वाहतूकीत एक क्रांतिकारक बदल घडणार आहे. भाईंदर (ठाणे) आणि वसई (पालघर) यांना जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित डबल-डेकर पुलाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या पुलाच्या बांधकामामुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. भाईंदर ते वसई एसा 90 मिनिटांचा प्रवास फक्त 10 निनिटांत पूर्ण होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) राज्य सरकारला सादर केलेल्या नवीन प्रस्तावानुसार, वसई खाडीवर एक भव्य पायाभूत सुविधा उभारली जाईल, ज्यावरून मुंबई मेट्रो आणि ट्रेन दोन्ही धावणार आहे. एकाच डबल डेकर ब्रिजवर रस्ता आणि रेल्वे मार्ग असणार आहे.
मीरा रोड ते विरार दरम्यानच्या प्रस्तावित 25 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो लाईन 13 मार्गावर एक भव्य दुमजली पूल बांधण्याची योजना सुरू आहे. हा पूल भाईंदर आणि वसई यांना थेट जोडेल, ज्यामुळे सध्याचा 90 मिनिटांचा प्रवास केवळ 10 मिनिटांवर येईल.
अनेक वर्षांपासून हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडला होता, पण आता एमएमआरडीएने पुन्ह एकदा या प्रकल्पाल गती दिली आहे. हा प्रकल्प नव्याने सरकारला सादर करण्यात आला.
वसई-भयंदर पुलाचा प्रस्ताव सर्वप्रथम 2000 साली मांडण्यात आला. त्यानंतर 2013 मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली, परंतु जवळपास 13 वर्षे उलटूनही अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. नवीन योजनेनुसार, वसई खाडीवर एक बहुमजली दुमजली पूल बांधण्यात येईल. खालच्या मजल्यावर रस्ता, त्याच्या वर मेट्रो लाईन 13 चे रेल्वेमार्ग असतील आणि वरचा मजला सहा पदरी पूल असेल.
सध्या, वसई ते भाईंदरला थेट रस्ता नाही. प्रवाशांना लोकल ट्रेन किंवा राष्ट्रीय महामार्ग एनएच- 48 मार्गे 39 किलोमीटरचे अंतर पार करत हा प्रवास करावा लागतो. मात्र, वसई खाडीवरील पुलाच्या बांधकामामुळे हे अंतर केवळ 5 किलोमीटरपर्यंत कमी होईल. यामुळे लाखो प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन या दोन्हींची बचत होईल.
प्रस्तावित पूल मुंबई-वसईहून गुजरातला जाण्यासाठी थेट मार्ग म्हणूनही काम करेल. सध्या, वसई आणि भाईंदर दरम्यान कोणताही थेट रस्ता नाही आणि प्रवासी प्रामुख्याने रेल्वेवर अवलंबून असतात.
हा नवीन पूल रेल्वेमार्गाच्या पश्चिम बाजूला बांधण्यात येईल. या पुलाची सुरुवात उत्तन रोडवरील नेताजी सुभाषचंद्र मैदानाजवळ, मुर्धा गावातून होईल. त्यानंतर तो भाईंदरच्या मिठागरांमधून जाईल, पंजू बेटाला जोडेल आणि वसई खाडी ओलांडून नायगावला पोहोचेल. पुलाचा शेवटचा टप्पा नायगावमधील कुटिन्हो रोडवर संपेल.
2500 कोटींचा हा महाप्रकल्प आहे. सध्या, भाईंदरहून वसईला पोहोचण्यासाठी लोकांना राष्ट्रीय महामार्ग 48 सह अंदाजे 39 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो, ज्यावर अनेकदा मोठी वाहतूक कोंडी होते. अहवालानुसार, अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे हा प्रकल्प 13 वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकल्पाला पाच वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र सागरी मंडळ, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्याकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या वन विभाग आणि मीठ आयुक्त कार्यालयाकडून मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे.
वास्तविक पाहता, या प्रकल्पासाठी खारफुटीची क्षेत्रे आणि क्षार उत्पादक जमिनींचे अधिग्रहण करावे लागणार आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण बऱ्याच काळापासून रखडले आहे. अहवालानुसार, पूल बांधण्यापूर्वी क्षार उत्पादक जमिनीवर राहणाऱ्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देऊन जमीनीचे अधिग्रहण करम्याची सरकारची तयारी आहे.