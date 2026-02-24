English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्रात 90,72,00,00,000 रुपयांचा रेल्वे प्रकल्प; 5,407 गावांना जोडणारा 231 किलोमीटरचा नवीन रेल्वे मार्ग मंजूर

महाराष्ट्रात 90,72,00,00,000 रुपयांचा रेल्वे प्रकल्प; 5,407 गावांना जोडणारा 231 किलोमीटरचा नवीन रेल्वे मार्ग मंजूर

 5,407 गावांना जोडणारा 231 किलोमीटरचा नवीन रेल्वे मार्ग मंजूर झाला आहे. महाराष्ट्रातील गोंदिया मधून हा प्रकल्प सुरू होईल. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 04:51 PM IST
महाराष्ट्रात 90,72,00,00,000 रुपयांचा रेल्वे प्रकल्प; 5,407 गावांना जोडणारा 231 किलोमीटरचा नवीन रेल्वे मार्ग मंजूर

Maharashtra Gondia Jabalpur New Rail Project : महाराष्ट्रात 231 किलोमीटरचा नवीन रेल्वे मार्ग मंजूर झाला आहे. 90,72,00,00,000 रुपयांचा हा रेल्वे प्रकल्प आहे.  जबलपूर ते गोंदिया असा हा रेल्व प्रकल्प आहे. या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.  उत्तर ते दक्षिण जोडणीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. जाणून घेऊया हा नवा रेल्वे मार्ग नेमका कसा आहे. 

महाराष्ट्रातील गोंदिया मधून हा प्रकल्प सुरू होईल.  केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, रेल्वे मंत्रालयाच्या तीन मल्टिट्रॅकिंग (अनेक मार्ग विस्तार) प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे 9,072 कोटी इतका आहे. 2030-31 पर्यंत हा रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
गोंदिया – जबलपूर दुहेरीकरण (Doubling), पुनारख – किऊल तिसरी आणि चौथी लाईन गम्हारिया – चांडिल तिसरी आणि चौथी लाईन असे हे हे तीन प्रकल्प महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या राज्यांतील एकूण 8 जिल्ह्यांना जोडणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे इंडियन रेल्वे च्या विद्यमान जाळ्यात सुमारे 307 किमीची वाढ होणार आहे.

5,407 गावांना  जोडणारा 231 किलोमीटरचा नवीन रेल्वे मार्ग

5,407 गावांना  जोडणारा 231 किलोमीटरचा नवीन रेल्वे मार्ग आहे. जवळपास 98 लाख लोकसंख्येला थेट लाभ मिळणार आहे.  मार्ग क्षमतेत वाढ झाल्याने रेल्वे वाहतुकीची गती आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे.  ऑपरेशनल कार्यप्रदर्शन सुधारेल आणि गर्दी कमी होईल.  सेवा विश्वसनीयता (Service Reliability) अधिक मजबूत होईल.  हे मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्प रेल्वे संचालन अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्यास मदत करतील. तसेच, हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘न्यू इंडिया’च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असून, सर्वसमावेशक विकासाद्वारे स्थानिक नागरिकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत प्रदेशाला अधिक आत्मनिर्भर बनवण्यास हातभार लावतील.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra Gondia Jabalpur New Rail Project231 km new railway line approvedजबलपूर ते गोंदिया रेल्वेजबलपूर गोंदिया रेल्वे प्रकल्प

