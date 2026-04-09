95 कोटींचा पूल की एप्रिल फूल? एक बाजूला रस्ता अन् दुसऱ्या बाजूला ...

95 कोटींचा पूल थेट शेतात! पुलामुळे शेतकऱ्यांचा बांधकाम विभागावर संताप व्यक्त केला जात आहे.  मग हा पूल बांधलाच कशाला? एवढा पैसा खर्च का केला? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 9, 2026, 08:45 PM IST
95 कोटींचा पूल की एप्रिल फूल? एक बाजूला रस्ता अन् दुसऱ्या बाजूला ...

गजानन वाणी, झी 24 तास हिंगोली : राज्यात सरकारी पैशांचा अपव्यय कशा पद्धतीने सुरू आहे याचा एक उत्तम नमुना समोर आला आहे  तब्बल 95 कोटी रुपये खर्चकरून जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर करून  एक पुल तयार करण्यात आला आहे. आता यात धक्कादायक बाब अशीय की हा पूल संपतो आणि सुरू होते शेतजमिन. हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्याच्या सीमेवरील येलदरी धरणाच्या पूर्णा नदी पात्रावरचा हा सगळा प्रकार आहे. मग हा पूल बांधलाच कशाला? एवढा पैसा खर्च का केला? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

 हिंगोली परभणी सीमेवर पूर्णा नदीवर उभारलेला हा आहे केबल स्टेज पूल. मराठवाड्यातील पहिलाच भव्य प्रकल्प राज्य महामार्ग क्रमांक 248 वर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा पूल उभारण्यात आला. जुना पूल अरुंद आणि धोकादायक असल्यामुळे अनेक अपघात झाले, जीवितहानीही झाली त्यामुळे नवीन पूल उभारण्याची मागणी जोर धरू लागली..  त्यानुसार 2021 मध्ये या पुलाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि 2025 मध्ये पूल पूर्णही झाला. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे पुलापर्यंत रस्ता आहे पण पुलानंतर थेट शेतजमीन भूसंपादनच न झाल्यामुळे रस्ता तयार झालेला नाही आहे. नवीन पूल बांधताना जमिनीच्या अधिग्रहानाचाही विचार पीडब्लूडीने केला नाहीय. आथा मोबदला दिल्या शिवाय शेतकरी जमिनी द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या नियोजन शून्य कारभारावर ताशेरे ओढले जात आहेत. 

आज कोट्यवधी रुपयांचा हा पूल वापराअभावी पडून आहे.. आणि नागरिक मात्र अजूनही जुन्या धोकादायक पुलावरूनच जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. सरकारने 95 कोटी खर्च करून पूल बांधला मात्र पुलाच्या पलिकडे रस्ताच नाही आहे. त्यामुळे नागरिकांना अजुनही जुन्याच पुलावरून जीव मुठीत घेऊन जावं लागतं आहे. जुन्या पुलाची अवस्था अत्यंत खराब आहे. आतापर्यंत याठिकाणी अनेक अपघात झालेत.. आताही अपघाताचा धोका असल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे. नव्या पुलावर 95 कोटींची उधळपट्टी केली.  ना जुन्या पुलाची दुरुस्ती ना नव्या पुलाचा वापर मग अपघात झाला तर याला जबाबदार कोण असा संतप्त सवाल नागरिक विचारताहेत. 

कोट्यवधींचा पूल मात्र वापर शून्य आहे.. नियोजनाचा अभाव की प्रशासनाचा हलगर्जीपणा? भूसंपादन कधी होणार? रस्ता कधी तयार होणार आणि हा पूल नागरिकांसाठी कधी खुला होणार असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होताहेत.. त्यामुळे रस्ताच्या भूसंपादनाच्या आधीच पूलाचं काम करणाऱ्या आणि सरकारचा पैशांचा अपव्यय करणाऱ्या पीडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.  

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

