99 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेला महाराष्ट्रातील सर्वात वादग्रस्त पक्ष! शिवसेना, भाजप पेक्षा जुना, कोणता पक्ष कधी स्थापन झाला? सर्वांच्या तारखा पाहून शॉक व्हाल!

MIM maharashtra controversy : महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. युती आणि आघाड्यांच्या राजकारणात कधी काय घडेल, याचा नेम नसतो, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. कट्टर विरोधी पक्षसुद्धा सत्तेसाठी एकत्र येऊ शकतात, याचे जिवंत उदाहरण अकोला जिल्ह्यातील अकोट नगरपालिकेत पाहायला मिळालं. पार्टी विथ डिफरंस' अशी ओळख सांगणाऱ्या भाजपने सत्तेसाठी सारीच तत्व गुंडाळून ठेवलीत का?, असा सवाल आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जातोय, कारण अकोल्यातील अकोट नगरपालिकेत सत्तेसाठी भाजपनं थेट एमआयएमसोबत युती केली आहे. वादानंतर अवघ्या काही तासांत तुटली पण MIM पक्षाची चर्चा काही थांबली नाही. MIM पक्ष हा महाराष्ट्रातील सर्वात वादग्रस्त पक्ष असून तो 99 वर्षांपूर्वी स्थापन झालाय.
एमआयएम (AIMIM) पक्षाची स्थापना 1927 मध्ये झाली. AIMIM अर्थात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या नावाने हा पक्ष स्थापन करण्यात आला. हैदराबाद येथे नवाब बहादूर यार जंग आणि नवाब महमूद नवाज खान किलेदार यांनी या पक्षाची स्थापना केली. मुस्लिमांचा सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करणे या उद्देशाने हा पक्ष स्थापन करण्यात आला होता. सुरुवातीला हा पक्ष 'मजलीस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (MIM)' म्हणून ओळखला जात होता आणि नंतर तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) म्हणून विकसित झाला. हैदराबादमध्ये मुख्यालय असलेला हा पक्ष सध्या असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघावर त्यांचे वर्चस्व आहे.
शिवसेना पक्षाचे सध्या दोन गट पडले आहेत. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे. 19 जून 1966 रोजी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारतातील एक राष्ट्रवादी राजकीय पक्ष म्हणून स्थापना केली.
भारतीय जनता पक्षाची स्थापना 6 एप्रिल 1980 रोजी झाली. 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ दोन जागा जिंकणारा भाजप आज केंद्रात स्वबळावर बहुमताने राज्य करत आहे. केवळ 3 मतांमुळे बहुमताच्या सरकारमधून वाजपेयी आणि अडवाणी यांना बाहेर काढण्यात आले होते. त्याच्या दोन दिवसानंतर भाजपची स्थापना झाली.
28 डिसेंबर 1885 ला काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली. एका ब्रिटीश अधिकाऱ्याने केली होती काँग्रेसची स्थापना. काँग्रेस देशातील पहिला आणि मोठा राजयकीय पक्ष आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 60 वर्षांहून अधिक काळ देशात याच पक्षाचे सरकार होते. देशाचे संविधान तयार करण्यापासून ते देशातील प्रत्येक व्यवस्थेत काँग्रेसची छाप असल्याचे दिसून येते. देशातील सर्वात मोठे आणि महत्वाचे नेते, ते स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंधित असोत की स्वातंत्र्यानंतर, सर्वांचे राजकीय मूळ काँग्रेसशी निगडित होते. जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल किंवा सुभाष चंद्र बोस आणि इतर मोठ्या नेत्यांनी आपल्या राजकीय जीवनाची सुरुवात याच काँग्रेसमधून केली होती.
10 जून 1999 रोजी शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. 1999 मध्ये सोनिया गांधींऩा काँग्रेस अध्यक्ष बनवण्यात आल्यामुळे शरद पवार, पीए संगमा आणि तारिक अनवर यांनी विरोध केला. त्यामुळे तिघांनाही पक्षातून काढून टाकण्यात आले आणि त्यांनी मिळून 25 मे 1999 ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सुरू केली. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार आणि अजित पवार असे दोन गट पडले आहेत.