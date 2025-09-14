पुण्यात ‘पानिपत’कारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब; साताऱ्यात होणार 99 वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन

Vishwas Patil : 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांच्या नावाची निवड झाली आहे. सातार्यामध्ये जानेवारी महिन्यात हे साहित्य संमेलन पार पडणार आहे. साहित्य संमेलानाच्या अध्यक्षपदासाठी ‘कोसला’कार भालचंद्र नेमाडे यांचे नाव देखील शर्यतीत होते. अखेर विश्वास पाटील यांच्या नावावर शिक्का मोर्तब झाले आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची बैठक पुण्यात पार पडली. सातारमधे होणाऱ्या 99 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. साहित्य महामंडळाच्या वेगवेगळ्या शाखांकडून वेगवेगळ्या साहित्यिकांची नावे अध्यक्षपदासाठी सुचवण्यात आली होती. रंगनाथ पठारे, विश्वास पाटील , बाळ फोंडके यांची नावे आघाडीवर होती.
साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलींद जोशी यांनी काही दिवसांपुर्वी भालचंद्र नेमाडे यांची देखील भेट घेऊन त्यांना अध्यक्षपद स्विकारण्याची विनंती केली होती. मात्र नेमाडेंकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे आजच्या बैठकीमध्ये विश्वास पाटील यांच्या नावावरत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. विश्वास पाटील हे मराठी साहित्यातील एक प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय कादंबरीकार आहेत. त्यांनी ऐतिहासिक, सामाजिक व राजकीय विषयांवर आधारित अनेक प्रभावी कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. ‘पानिपत’ ही त्यांची सर्वाधिक गाजलेली ऐतिहासिक कादंबरी आहे.
विश्वास पाटील यांच्या संपादकीय शैली अप्रतिम आहे. सखोल संशोधन, भाषेची ताकद, घटनांच्या चित्रणातील नाट्यमयता तसेच मानवी भावभावनांचे जिवंत दर्शन त्यांच्या लिखमातून घडते. पानिपत सारख्या ऐतिहासिक कादंबरीसाठी त्यांनी प्रचंड अभ्यास केला. विविध ऐतिहासिक ग्रंथ, दस्तऐवज, पत्रव्यवहार, तसेच तत्कालीन स्थलदर्शन यावर आधारित तपशील त्यांनी कथानकात गुंफले आहेत. यामुळे त्यांची लेखनशैली तथ्यपूर्ण, विश्वासार्ह आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या बिनचूक वाटते.
विश्वासा पाटील यांच्या लिखाण्याच्या शैलीचे खास पैलू पहायला मिळतात. त्यांच्या लिखाणाची भाषा प्रवाही, समृद्ध आणि वाचकांच्या भावनांना स्पर्श करणारी आहे. युद्ध प्रसंग, राजकीय चढाओढी, आणि वैयक्तिक संघर्ष हे सारे प्रसंग ते अशा शैलीत मांडतात की संपूर्ण प्रसंग चित्ररुपात वाचकांच्या डोळ्यासमोर उभा राहतो. विश्वास पाटील यांनी पानिपतमध्ये सदाशिवराव भाऊ, अहमदशहा अब्दाली, नाना फडणीस, मल्हारराव होळकर यांसारख्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे व्यक्तिचित्रण अत्यंत प्रभावी पद्धतीने केले आहे. त्यांच्या शैलीमध्ये पात्रांचे मानसिक द्वंद्व, देशप्रेम, धर्मनिष्ठा, तसेच मानवी कमजोरी यांचे सुंदर मिश्रण आहे.