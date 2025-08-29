English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्र हादरला! दहावीतील विद्यार्थीनीच्या छातीवर चाकूने वार केले आणि... नागपूरमध्ये शाळेच्या बाहेर थरार

नागपूरमध्ये एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. दहावीच्या विद्यार्थीवर चाकूने वार करण्यात आले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 29, 2025, 09:33 PM IST
महाराष्ट्र हादरला! दहावीतील विद्यार्थीनीच्या छातीवर चाकूने वार केले आणि... नागपूरमध्ये शाळेच्या बाहेर थरार

Nagpur Crime News :  नागपूरात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे.  दहावीतील विद्यार्थीनीच्या छातीवर चाकूने वार करण्यात आले आहेत. या घटनेत विद्यार्थीनीचा मृत्यू झाला आहे. या मुलीची हत्या करणारा आरोपी हा अल्पवयीन आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. हत्या करणाऱ्या आरोपीबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.  

Add Zee News as a Preferred Source

नागपुरात दहावीतील विद्यार्थिनीची तिच्या शाळेसमोरच भोसकून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. अजनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका नामांकित शाळेबाहरे  ही घटना घडली. आरोपीदेखील अल्पवयीनच असून हत्या केल्यानंतर तो घटनास्थळावरून फरार झाला. या घटनेमुळे खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू आहे.
मृत विद्यार्थीनी शाळेमध्ये दहावीत शिकत होती. तर अल्पवयीन आरोपी हा रामबाग परिसरातील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

शुक्रवारी दुपारी सव्वा दोन वाजताच्या सुमारास शाळा सुटली. त्यानंतर ही विद्यार्थीनी मैत्रिणींसोबत घरी जाण्यासाठी निघाली. शाळेतून बाहेर निघाल्यावर काही मीटर अंतरावरच अल्पवयीन आरोपी तिची प्रतीक्षा करत होता. त्याने तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला टाळून ती पुढे जाऊ लागली.  दुचाकीवरून आलेल्या आरोपीने तिला पकडले आणि खिशातून चाकू काढून तिच्या छातीवर वार केले. त्याने खोलवर घाव केल्याने मुलगी जोरजोरात ओरडत खाली पडली. आरोपीने तिच्यावर वार सुरूच ठेवले. त्यानंतर दुचाकी तेथेच सोडून तो अजनी रेल्वे कॉलनीतील हॉकी मैदानाच्या दिशेने पळत जात फरार झाला. या घटनेमुळे खळबळ उडाली.

नांदेडमधील ऑनर किलिंग घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यात ऑनर किलिंगच्या घटनेतील एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय. उमरी तालुक्यातील गोळेगाव येथे पित्यानेच विवाहित मुलीला आणि तिच्या प्रियकराला ठार करून दोघांचे मृतदेह विहिरीत फेकून दिले होते. 25 ऑगस्ट रोजीची ही घटना आहे. विवाहित प्रेयसीला भेटण्यासाठी बोरजूनी येथील प्रियकर गोळेगाव इथे गेला होता. तेव्हा विवाहितेच्या सासरच्या मंडळींनी दोघांना एकत्र पकडलं होतं. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांना बोलावण्यात आल होतं. दोघांना परत बोरजूनी येथे घेऊन जाताना वाटेत दोघांना मारहान करून विहिरीत फेकण्यात आलं होतं. घटनेपूर्वी त्यांची नातेवाईकांनीच गावातून धिंड काढल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. त्यावेळी दोघांचे हात दोरीने बांधल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसून आलं. दोघांची हत्या करून विवाहितेचे वडील स्वतःच पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Nagpur crime News10th student was stabbed to death in Nagpurनागपूर क्राईम न्यूज

इतर बातम्या

'तुझ्या पोटी जन्माला आलो', सचिन तेंडुलकरची आईच्या...

स्पोर्ट्स