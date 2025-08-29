महाराष्ट्र हादरला! दहावीतील विद्यार्थीनीच्या छातीवर चाकूने वार केले आणि... नागपूरमध्ये शाळेच्या बाहेर थरार

Nagpur Crime News : नागपूरात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली आहे. दहावीतील विद्यार्थीनीच्या छातीवर चाकूने वार करण्यात आले आहेत. या घटनेत विद्यार्थीनीचा मृत्यू झाला आहे. या मुलीची हत्या करणारा आरोपी हा अल्पवयीन आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. हत्या करणाऱ्या आरोपीबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
नागपुरात दहावीतील विद्यार्थिनीची तिच्या शाळेसमोरच भोसकून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली. अजनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका नामांकित शाळेबाहरे ही घटना घडली. आरोपीदेखील अल्पवयीनच असून हत्या केल्यानंतर तो घटनास्थळावरून फरार झाला. या घटनेमुळे खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू आहे.
मृत विद्यार्थीनी शाळेमध्ये दहावीत शिकत होती. तर अल्पवयीन आरोपी हा रामबाग परिसरातील रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शुक्रवारी दुपारी सव्वा दोन वाजताच्या सुमारास शाळा सुटली. त्यानंतर ही विद्यार्थीनी मैत्रिणींसोबत घरी जाण्यासाठी निघाली. शाळेतून बाहेर निघाल्यावर काही मीटर अंतरावरच अल्पवयीन आरोपी तिची प्रतीक्षा करत होता. त्याने तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला टाळून ती पुढे जाऊ लागली. दुचाकीवरून आलेल्या आरोपीने तिला पकडले आणि खिशातून चाकू काढून तिच्या छातीवर वार केले. त्याने खोलवर घाव केल्याने मुलगी जोरजोरात ओरडत खाली पडली. आरोपीने तिच्यावर वार सुरूच ठेवले. त्यानंतर दुचाकी तेथेच सोडून तो अजनी रेल्वे कॉलनीतील हॉकी मैदानाच्या दिशेने पळत जात फरार झाला. या घटनेमुळे खळबळ उडाली.
नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यात ऑनर किलिंगच्या घटनेतील एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय. उमरी तालुक्यातील गोळेगाव येथे पित्यानेच विवाहित मुलीला आणि तिच्या प्रियकराला ठार करून दोघांचे मृतदेह विहिरीत फेकून दिले होते. 25 ऑगस्ट रोजीची ही घटना आहे. विवाहित प्रेयसीला भेटण्यासाठी बोरजूनी येथील प्रियकर गोळेगाव इथे गेला होता. तेव्हा विवाहितेच्या सासरच्या मंडळींनी दोघांना एकत्र पकडलं होतं. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांना बोलावण्यात आल होतं. दोघांना परत बोरजूनी येथे घेऊन जाताना वाटेत दोघांना मारहान करून विहिरीत फेकण्यात आलं होतं. घटनेपूर्वी त्यांची नातेवाईकांनीच गावातून धिंड काढल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. त्यावेळी दोघांचे हात दोरीने बांधल्याचं व्हिडीओमध्ये दिसून आलं. दोघांची हत्या करून विवाहितेचे वडील स्वतःच पोलीस ठाण्यात हजर झाले होते.