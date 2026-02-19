धक्कादायक! मोबाइल गेमचे व्यसन अन् 16 वर्षाचा मुलगा थेट हरयाणात पोहोचला

A 16-Year-Old Boy Caught In The Web Of Mobile Games: हिंगोली शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ऑनलाईन गेमच्या नादात एक 16 वर्षाचा मुलगा चक्क हरयाणात पोहोचला. मुलगा बेपत्ता झाल्याचे समजल्यावर पालकांनी तात्काळ पोलिसांकडे धाव घेतली आणि पोलिसांनीही तितक्याच तत्परतेने मुलाचा शोध घेत त्याला सुखरूप घरी आणले. या घटनेमुळे ऑनलाईन गेमचा धोका पुन्हा एकदा समोर आलाय. काय आहे संपूर्ण घटना जाणून घेऊया.
मोबाईल गेमच्या वाढत्या व्यसनामुळे अल्पवयीन मुलं धोकादायक निर्णय घेत असल्याच्या घटना वाढत आहेत. अशीच एक घटना हिंगोलीत समोर आली. ऑनलाइन गेम मधून झालेल्या ओळखीतून सोळा वर्षाच्या अल्पवयीन तरुणाने थेट हिंगोली सोडून हरयाणा गाठले. हिंगोली जिल्ह्यातील सोळा वर्षीय तरुणाची मोबाईलवर गेम खेळत असताना एका अनोळखी व्यक्तीशी ओळख झाली. काही दिवसापासून दोघांमध्ये ऑनलाइन संवाद सुरू होता. त्या मित्राने संबंधित तरुणाला हरयाणामध्ये येण्यासाठी प्रवृत्त केलं. ऑनलाईन गेममधून पैसे कमावण्याचे अमिष मुलाला दाखवण्यात आले. येताना मुलाला मोबाइल बंद ठेवण्यासही समोरील व्यक्तीने सांगितले होते. गेमच्या नादात नववीत शिकणारा अल्पवयीन तरुण आई-वडिलांना न सांगता घरातून बाहेर पडला आणि थेट हरयाणात जाऊन पोहोचला.
आई वडीलांनी त्यांचा मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार हिंगोली शहर पोलीसात दिली. हिंगोली पोलीसांनी तात्काळ तपासाची सुत्रे फिरवली. मुलाचे लोकेशन दिल्ली आल्याने पोलीसांचा संशय अधिकच वाढत गेला. मोबाइल लोकेशन आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे हिंगोली शहर पोलीसांच्या पथकाने हरयाणात जाऊन संबंधित मुलाला ताब्यात घेतले. मुलाला ऑनलाईन गेमचे व्यसन लावून त्यांनतर पैसे कमावण्याचे अमिष दाखवून बोलावण्यात आले होते. समोरील व्यक्तीचा उद्देश काय होता, पुढे त्या मुलासोबत काही चुकीचे घडले असते. पण हिंगोली पोलीसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून आधीच मुलाची सुखरूप सुटका केली.
ही घटना मात्र आपल्या मुलांना मोबाइल देणाऱ्या पालकांसाठी सजग करणारी आहे. आपला मुलगा मोबाइल वर काय करतो, किती वेळ मोबाइल वापरतो. त्याला चुकीचे व्यसन लागले का याची काळजी घेणे पालकांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. नाहीतर त्यातून आपल्या मुलासोबत काही वाईटही घडू शकते. बऱ्याचदा पालकच मुलांच्या मोबाइलच्या व्यसनाला कारणीभूत ठरतात. मुल रडायला लागले की, लगेच त्याच्या हातात मोबाइल दिला जातो. इथपासूनच मुलांना मोबाइलचे व्यसन लागण्याची सुरूवात होते. यामुळे बऱ्याचदा लहान मुलांच्या मानसिक गंभीर परिणाम होऊ शकतो. पालकांनी अधिक सजक राहणे आवश्यक आहे.