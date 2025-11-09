भोरमध्ये भीषण अपघात! डंपर घरावर कोसळल्याने पाच वर्षीय बालकाचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

Pune Crime News: पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील कुरुंगवडी येथे रविवारी दुपारी घडलेल्या एका दुर्दैवी अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. क्रश सॅंड उतरवताना डंपर उलटून शेजारच्या घरावर कोसळल्याने एका पाच वर्षीय बालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर त्याच कुटुंबातील तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोर तालुक्यातील कुरुंगवडी गावात एमएच-12 केपी-2118 क्रमांकाचा डंपर बांधकाम साईटवर क्रश सॅंड खाली करत होता. त्यावेळी चालक अमरजीत राजभर हा निष्काळजीपणे वाहन चालवत असल्याने डंपर अचानक असंतुलित होऊन बाजूच्या घरावरील पत्र्याच्या शेडवर कोसळला.
या अपघातात घरात असलेल्या आलोक अशोक कचरे (वय 5) या चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याचबरोबर घरातील आरती अशोक कचरे (वय 35), प्रियांका जगन्नाथ कचरे (वय 17) आणि श्लोक अशोक कचरे (वय 6) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातात घराचंही मोठं नुकसान झालं असून घटनास्थळी काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या घटनेनंतर धोंडीबा रामभाऊ कचरे (वय 29, रा. कुरुंगवडी) यांनी डंपर चालकाविरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे राजगड पोलीस ठाण्यात चालक अमरजीत राजभर याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर आता या घटनेचा पुढील तपास पोलीस हवालदार औदुंबर अडवाल करत आहेत. पोलिसांनी डंपर ताब्यात घेतला असून चालकाला चौकशीसाठी अटक करण्यात आली आहे.
भोर तालुक्यातील या घटनेनंतर कुरुंगवडी गावात वातावरण अत्यंत हळहळजनक झाले आहे. छोट्या आलोकच्या मृत्यूने संपूर्ण गाव शोकमग्न झाले आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे पीडित कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.
FAQ
1 अपघात नेमका कुठे घडला?
हा दुर्दैवी अपघात पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील कुरुंगवडी गावात रविवारी दुपारी घडला.
2 अपघाताचे कारण काय होते?
डंपर चालक अमरजीत राजभर हा क्रश सॅंड उतरवताना निष्काळजीपणे वाहन चालवत होता. त्यामुळे डंपर असंतुलित होऊन बाजूच्या घरावरील पत्र्याच्या शेडवर कोसळला.
3 अपघातात किती लोक जखमी झाले?
या अपघातात एक पाच वर्षीय बालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याच कुटुंबातील तिघेजण — आरती अशोक कचरे (३५), प्रियांका जगन्नाथ कचरे (१७) आणि श्लोक अशोक कचरे (६) हे गंभीर जखमी झाले आहेत.