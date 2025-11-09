English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भोरमध्ये भीषण अपघात! डंपर घरावर कोसळल्याने पाच वर्षीय बालकाचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

Pune Crime News:   पुण्यातील एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. भोर तालुक्यातील कुरुंगवडी येथे एका अपघातामध्ये 5 वर्षीय बालकाचा मृ्त्यू झाला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 9, 2025, 05:58 PM IST
भोरमध्ये भीषण अपघात! डंपर घरावर कोसळल्याने पाच वर्षीय बालकाचा मृत्यू, तिघे गंभीर जखमी

Pune Crime News:  पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील कुरुंगवडी येथे रविवारी दुपारी घडलेल्या एका दुर्दैवी अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. क्रश सॅंड उतरवताना डंपर उलटून शेजारच्या घरावर कोसळल्याने एका पाच वर्षीय बालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर त्याच कुटुंबातील तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे गावात शोककळा पसरली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

काय घडलं नेमकं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोर तालुक्यातील कुरुंगवडी गावात एमएच-12 केपी-2118 क्रमांकाचा डंपर बांधकाम साईटवर क्रश सॅंड खाली करत होता. त्यावेळी चालक अमरजीत राजभर हा निष्काळजीपणे वाहन चालवत असल्याने डंपर अचानक असंतुलित होऊन बाजूच्या घरावरील पत्र्याच्या शेडवर कोसळला.

या अपघातात घरात असलेल्या आलोक अशोक कचरे (वय 5) या चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याचबरोबर घरातील आरती अशोक कचरे (वय 35), प्रियांका जगन्नाथ कचरे (वय 17) आणि श्लोक अशोक कचरे (वय 6) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघातात घराचंही मोठं नुकसान झालं असून घटनास्थळी काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

पोलिसांची कारवाई

या घटनेनंतर धोंडीबा रामभाऊ कचरे (वय 29, रा. कुरुंगवडी) यांनी डंपर चालकाविरोधात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे राजगड पोलीस ठाण्यात चालक अमरजीत राजभर याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर आता या घटनेचा पुढील तपास पोलीस हवालदार औदुंबर अडवाल करत आहेत. पोलिसांनी डंपर ताब्यात घेतला असून चालकाला चौकशीसाठी अटक करण्यात आली आहे.

गावात शोककळा

भोर तालुक्यातील या घटनेनंतर कुरुंगवडी गावात वातावरण अत्यंत हळहळजनक झाले आहे. छोट्या आलोकच्या मृत्यूने संपूर्ण गाव शोकमग्न झाले आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे पीडित कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.

FAQ

1 अपघात नेमका कुठे घडला?

हा दुर्दैवी अपघात पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील कुरुंगवडी गावात रविवारी दुपारी घडला.

2 अपघाताचे कारण काय होते?

डंपर चालक अमरजीत राजभर हा क्रश सॅंड उतरवताना निष्काळजीपणे वाहन चालवत होता. त्यामुळे डंपर असंतुलित होऊन बाजूच्या घरावरील पत्र्याच्या शेडवर कोसळला.

3 अपघातात किती लोक जखमी झाले?

या अपघातात एक पाच वर्षीय बालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याच कुटुंबातील तिघेजण — आरती अशोक कचरे (३५), प्रियांका जगन्नाथ कचरे (१७) आणि श्लोक अशोक कचरे (६) हे गंभीर जखमी झाले आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
punepune crimepune newsBhor Accidentपुणे

इतर बातम्या

RCB कडून WPL खेळणार अनाया बांगर? ऑक्शनपूर्वी ट्रेनिंगला सुर...

स्पोर्ट्स