अनिल देशमुखांवरील हल्ला खोटा? हल्ल्यासंदर्भात एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर

Anil Deshmukh : आता बातमी पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्या संदर्भातली. गेल्यावर्षी विधानसभा प्रचारा दरम्यान अनिल देशमुखांवर कथित हल्ला झाला होता.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 10:04 PM IST
Anil Deshmukh : आता बातमी पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्या संदर्भातली. गेल्यावर्षी विधानसभा प्रचारा दरम्यान अनिल देशमुखांवर कथित हल्ला झाला होता. मात्र ही कथित हल्ल्याची घटना पोलीस आणि फॉरेन्सिक तपासात खोटी असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळतेय. यावरून विरोधकांनी विरोधकांनी देशमुखांवर हल्लाबोल केलाय. तर आपल्यावर झालेला हल्लाच होता यावर देशमुख ठाम आहेत. 

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 2024 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान हल्ला करण्यात आला होता. 19 नोव्हेंबर 2024 ला म्हणजे विधानसभा निवड़णुकीच्या 2 दिवस आधी ही कथित हल्ल्याची घटना घडली होती. मात्र अनिल देशमुख यांच्यावरील या कथित हल्ल्यासंदर्भात एक मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आलीय. कथित हल्ल्याची घटना पोलीस आणि फॉरेन्सिक तपासात खोटी ठरली असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी या संदर्भात कोर्टाला अहवाल दिल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. अहवालात पोलिसांनी मांडलेल्या तर्कांवरुन हल्ल्याची घटना खोटी असल्याचा पोलिसांचा दावा भक्कम होत असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे. 

भाजप नेत्यांचा अनिल देशमुखांसह राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल

नरखेड-काटोल मार्गावर बैल फाटा जवळ हल्ला झाला होता. झुडपांमध्ये लपलेल्या चौघांनी देशमुखांच्या गाडीवर दगडफेक करत हल्ला चढवल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आता यावरून भाजप नेत्यांनी अनिल देशमुखांसह राष्ट्रवादीवर हल्लाबोल केला आहे. तर या प्रकरणात पोलीसांवर सत्ताधारी नेत्यांचा दबाव आहे. आणि त्यामुळेच हल्ल्यासंदर्भातला हा रिपोर्ट आल्याची टीका राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवारांनी केली आहे.

दरम्यान आपल्यावर हल्लाच झाल्याचं अनिल पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. हल्लाच झाल्याचं अहवालात म्हटलं होतं. काचेची जखम कपाळाला झाल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. दगडफेक करणा-या दोघांना पकडायला हवं होतं. असंही यावेळी देशमुख यांनी म्हटलं आहे.

विधानसभा निव़णुकीच्या प्रचारादरम्यान अनिल देशमुखांवर झालेल्या कथीत अहवालानंतर तेव्हाही राज्याचं राजकारण तापलं होतं. आणि आता अहवालासंदर्भात सुत्रांकडून आलेल्या माहितीनंतरही यावरून राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळतंय. यावरून विरोधकांनी देशमुखांवर निशाणा साधला असला तरी देशमुख हल्ला झाला होता यावर ठाम आहेत. आता नागपूर पोलिस यासंदर्भात सविस्तर माहिती देणार का हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.

FAQ

अनिल देशमुखांवरील कथित हल्ला कधी आणि कसा घडला?

१९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी, विधानसभा निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी, नागपूर ग्रामीण जिल्ह्यातील नरखेड-काटोल मार्गावर बैल फाटा जवळ अनिल देशमुखांच्या गाडीवर दगडफेक करून हल्ला झाल्याचा दावा करण्यात आला. झुडपांमध्ये लपलेल्या चार व्यक्तींनी हल्ला चढवला असल्याचे देशमुख यांनी तक्रार दाखल केली होती.

पोलिस आणि फॉरेन्सिक तपासात काय आढळले?

नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी ‘बी फायनल’ अहवाल कोर्टात सादर केला असून, हल्ल्याची घटना खोटी असल्याचे सांगितले आहे. फॉरेन्सिक तपासात गाडीच्या काचेच्या नुकसानीत दगडफेकीशी असंगती आढळली. कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नाही, ज्यामुळे प्रकरण बंद करण्यात आले.

अहवाल कोर्टात कधी सादर झाला?

अहवाल ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी कोर्टात सादर करण्यात आला. पोलिसांनी तर्क मांडले की, जखम आणि नुकसान हल्ल्याशी जुळत नाहीत, आणि तक्रारीत सांगितलेल्या घटनेचा पुरावा सापडला नाही.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

