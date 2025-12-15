English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मागील अनेक दिवसांपासून ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा होती. मात्र, अखेर ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. यानंतर आता ठाकरे बंधू आपला निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 15, 2025, 06:21 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणत्याही क्षणी मोठी घोषणा होणार? उद्धव आणि राज ठाकरे अखेर निर्णय जाहीर करणार?

uddhav thackeray raj thackeray alliance : महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. 29  महापालिकेमधील 2 हजार 869 जागांसाठी मतदान होणार आहे. 15 जानेवारी 2026 ला मतदान होणार असून 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच मोठ्या राजाकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणत्याही क्षणी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.  उद्धव ठाकरे  आणि राज ठाकरे अखेर आपला निर्णय जाहीर करणार आहेत. 

पुढील 2 दिवसात ठाकरे बंधुंच्या युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.  शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते संजय राऊत पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती देणार आहेत.  निवडणूका जाहीर होताच ठाकरे बंधुंच्या युतीच्या हालचालींना वेग आला आहे.   ठाकरे बंधू महाविकासआघाडी सोबत युती करु निवडणुका लढवणार की स्वतंत्र निवडणूक लढणार याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप जाहीर झालेला आहे. मात्र, ठाकरे बंधूंची युती जवळपास निश्चित झाली आहे. 

राज ठाकरे यांच्या मनसे पक्षाला महाविकासआघाडीत सामील करुन घेण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे. तर, शरद पवार मनसेबाबात सकारात्मक आहेत. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे शेवटपर्यंत महाविकास आघाडीत निवडणूक लढवण्याचे प्रयत्न करेल. आघाडी न झाल्यास स्वबळावर लढण्याची तयारी राष्ट्रवादीची असल्याचे समजते.  राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे पालिका निवडणुकीत एकत्र मैदानात उतरणार आहेत.. राज्यातील पाच महत्त्वाच्या पालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती आहे. मागील अनेक दिवसांपासून ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा होती, मात्र अखेर ठाकरे बंधूंचं ठरल्यानं पालिका निवडणुकीची लढाई लढण्यासाठी दोन्ही पक्षाकडून मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात आलीय. नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे आणि नाशकात ठाकरेंचं ठरल्याची माहिती आहे. तसंच मुंबईबाबतही लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
A big announcement in Maharashtra politicsUddhav Thackeray Raj Thackeray Alliancemaharashtra local body elections 2025Maharashtra Municipal Corporation Election DatesMunicipal Corporation Election Schedule 2025

