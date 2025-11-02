पुण्यात घडली महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी राजकीय घडामोड! अजित पवारांना तब्बल 22 संघटनांचा पावरफुल पाठिंबा, महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी...

Ajit Pawar Pune Olympic Association : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार दोघांनी अर्ज भरले होते. ऑलिम्पिक निवडणुकीत अजित पवार आणि मुरलीधर मोहोळ आमनेसामने आले. अजित पवारांना तब्बल 22 संघटनांचा पावरफुल पाठिंबा मिळाला. अजित पवार यांची महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी सलग चौथ्यांदा निवड झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांची महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन (MOA) चे अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड झाली आहे. 31 सदस्य संघटनांपैकी 22 पेक्षा जास्त संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दिला. त्यांच्या पॅनेलमधील आदिल सुमारिवाला, प्रदीप गंधे आणि प्रशांत देशपांडे हे तिघे उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक न होता निवडले गेले.
महायुतीतील समन्वयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासोबत चर्चेनंतर मुरलीधर मोहोळ यांच्या गटालाही काही पदे देण्याचे ठरले. या निवडणुकीत पवार यांचे नेतृत्व पुन्हा अधोरेखित झाले असून, क्रीडा पायाभूत सुविधा, खेळाडू कल्याण आणि पारदर्शकतेसाठी ते पुढील दोन वर्षे काम करणार आहेत.
खरंतर राज्यातल्या प्रमुख क्रीडा संघटनांवर आजवर पवार काका-पुतण्याचंच वर्चस्व राहिलंय. पण राज्यात पुन्हा जसं भाजपचं सरकार आलं तसं भाजपनं सर्वात आधी कुस्तीगीर परिषदेत उभी फूट पाडून महाराष्ट्र कुस्ती संघ स्थापन करून त्याला ब्रिजेश सिंह यांच्यामार्फत राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाची मान्यताही मिळवली.. पण महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना त्याला मान्यता देत नव्हती. म्हणूनच माजी खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. थेट राज्य ऑलिम्पिक संघटनेचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या मनमानी तसंच भ्रष्ट कारभाराला टार्गेट करत थेट अजित पवारांनाच जबाबदार धरलं गेलं. मात्र, सगळ्या आरोपानंनतर अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा आपली क्रिडा संघटनांवर पकड किती मजबूत आहे हे सिद्ध करुन दाखवले आहे.
FAQ
1 महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी कोणत्या नेत्यांनी अर्ज भरले होते?
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्ज भरले होते. या निवडणुकीत ते आमनेसामने आले होते.
2अजित पवार यांना किती संघटनांचा पाठिंबा मिळाला?
अजित पवार यांना तब्बल २२ संघटनांचा पावरफुल पाठिंबा मिळाला. एकूण ३१ सदस्य संघटनांपैकी २२ पेक्षा जास्त संघटनांनी त्यांना पाठिंबा दिला.
3 अजित पवार यांची महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी कितव्यांदा निवड झाली?
अजित पवार यांची महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी सलग चौथ्यांदा निवड झाली आहे. त्यांची निवड एकमताने झाली.