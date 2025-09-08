English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये कामगारांना 12 तास ड्युटी लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत मोठी अपडेट; डायरेक्ट फडणवीस सरकारला चॅलेंज

कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  औद्योगिक संबंध (महाराष्ट्र सुधारणा) अध्यादेश, 2024 अंतर्गत निर्णय लागू केला जाईल.  त्यासाठी औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 आणि कारखाना अधिनियम, 1948 या दोन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये बदल केला जाणार आहे.  कोरोना महामारीनंतर उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय घेतल्याचा सरकारचा दावा आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 8, 2025, 09:55 PM IST
Maharashtra Work Hours Row:  प्रायव्हेट कपन्या तसेच कारखान्यांमधील कामगारांच्या काम करण्याची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कामगारांना 12 तास ड्युटी लागू करण्याच्या निर्णयाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. कामगारांचे कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारला महागात पडण्याची शक्यता आहे. हिंद मजदूर सभेने हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

कामगारांच्या काम करण्याची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तास करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कर्मचा-यांकडून जास्तीचे काम करवून घेतले तर कामगारांना ओव्हरटाइमचे पैसे द्यावे लागणार आहेत. तसेच, 48 तासांऐवजी आठवड्यात 56 तास काम करवून घेतलेले असेल तर एक  बदली रजा द्यावी लागेल. त्यापेक्षाही अधिक काम करवून घेतले तर त्या प्रमाणात जादा बदली रजा द्याव्या लागतील. कामगारांकडून जादा तास काम करवून घेतले जाणार असेल तर त्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. २० कामगार असलेल्या आस्थापनांना निर्णय लागू होणार आहे..
 

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र सरकारने खाजगी क्षेत्रासाठी कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामगार कायद्यातील बदलाला हिरवा कंदील मिळाला. मोठा बदल करत राज्य सरकारने कंपन्यांमध्ये कामाचे तास 9 तासांवरून 12 तास आणि दुकानांमध्ये 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली. आता निषेध सुरू झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या कामाचे तास वाढवण्याच्या निर्णयाला हिंद मजदूर सभेने विरोध केला आहे. जर तो मागे घेतला नाही तर निदर्शने केली जातील असे संघटनेने म्हटले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जेव्हा सरकारने कामाचे तास वाढवले ​​तेव्हा असे म्हटले होते की यामुळे उद्योगांना सोय होईल आणि कामगारांना कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याची संधी मिळेल.

महाराष्ट्र सरकारच्या कारखाने, दुकाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये कामाचे तास वाढवण्याच्या अलिकडच्या निर्णयाला हिंद मजदूर सभेने विरोध केला आहे. जर हा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही तर ते राज्यव्यापी निदर्शने करतील असा इशारा संघटनेने दिला आहे. महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वाधवकर यांनी या निर्णयाला कामगारविरोधी म्हटले आहे आणि ते कामगारांचे शोषण जवळजवळ कायदेशीर करेल असे म्हटले आहे. त्यांनी कामगार विभागात कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेवर टीका केली, जे त्यांच्या मते विद्यमान कामगार संरक्षणांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आधीच अपुरे आहे.

सरकराने हा निर्णय केंद्र सरकारच्या दबावाखाली घेतला असल्याचा आरोप केला जात आहे.  कामगार संघटनांशी सल्लामसलत न करता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगारांच्या आरोग्य आणि हक्कांच्या किंमतीवर कॉर्पोरेट नफ्याला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे स्पष्ट उद्दिष्ट आहे. पूर्वी कामगारांना पाच तास काम केल्यानंतर 30 मिनिटांचा ब्रेक मिळण्याचा अधिकार होता. नवीन नियमांनुसार, सहा तास काम केल्यानंतरच हा ब्रेक मिळेल. हा सध्याच्या सुरक्षा उपायांवर थेट हल्ला आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 3 सप्टेंबर रोजी कारखाने कायदा, 1948 आणि महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार आणि सेवा अटींचे नियमन) कायदा, 2017 मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली.

FAQ

1महाराष्ट्र सरकारने कामाचे तास वाढवण्याचा कोणता निर्णय घेतला आहे?  
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने खाजगी कंपन्या आणि कारखान्यांमधील दैनिक कामाचे तास 9 वरून 12 तास आणि दुकानांमधील कामाचे तास 8 वरून 12 तास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2 कामाचे तास वाढवण्याच्या निर्णयाचे मुख्य मुद्दे काय आहेत?  
कारखान्यांमध्ये दैनिक कामाचे तास 9 वरून 12 तास, तर दुकानांमध्ये 9 वरून 10 तास.  
ओव्हरटाइमची मर्यादा तिमाहीत 115 वरून 144 तास.  
विश्रामासाठी 30 मिनिटांचा ब्रेक 5 ऐवजी 6 तासांनंतर.  
आठवड्याचे कामाचे तास 48 वरून 60 तास.  
20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना हा नियम लागू.  
ओव्हरटाइमसाठी कर्मचाऱ्यांची लेखी संमती आणि सरकारी परवानगी आवश्यक.

3 कामगारांना ओव्हरटाइमचे पैसे कसे मिळतील?  
जास्तीचे तास काम केल्यास कर्मचाऱ्यांना दुप्पट वेतनाने ओव्हरटाइमचे पैसे मिळतील. जर आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त (56 तासांपर्यंत) काम केले तर एक बदली रजा आणि त्याहून जास्त काम केल्यास त्या प्रमाणात जादा रजा मिळेल.

4 हिंद मजदूर सभेने या निर्णयाला का विरोध केला आहे?
हिंद मजदूर सभेचे सरचिटणीस संजय वाधवकर यांनी हा निर्णय कामगारविरोधी आणि शोषणाला कायदेशीर स्वरूप देणारा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय केंद्र सरकारच्या दबावाखाली आणि कामगार संघटनांशी सल्लामसलत न करता घेतला गेला आहे, ज्यामुळे कॉर्पोरेट नफ्याला प्राधान्य मिळाले आहे.

