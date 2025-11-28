English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! राज ठाकरेंना जबरदस्त झटका; मनसेच्या बड्या नेत्याने दिला राजीनामा, भाजपमध्ये जाणार?

कल्याण डोंबिवलीच्या राजकारणाच खळबळजनक घडामोड घडली आहे. मनसेच्या बड्या नेत्याने जिल्हाध्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.    

वनिता कांबळे | Updated: Nov 28, 2025, 05:16 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! राज ठाकरेंना जबरदस्त झटका; मनसेच्या बड्या नेत्याने दिला राजीनामा, भाजपमध्ये जाणार?

Maharashtra Local Body Election 2025 :  महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीची चर्चा आहे. अशातच  राज ठाकरेंना जबरदस्त झटका बसणार आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपने शिंदे गटाला धक्का देत शिंदे गटाचे अनेक नगरसेवक फोडले होते. आता  मनसेचा बडा नेता भाजपमध्ये जाणार आहे.  मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. ते भाजपमध्ये जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

प्रकाश भोईर यांनी मनसे जिल्हाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे प्रकाश भोईर यांनी  राजीनामा सुपुर्द केला आहे. भोईर यांच्या राजीनाम्यानं कल्याण डोंबिवलीमध्ये राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. प्रकाश भोईर हे भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच डोंबिवलीत भूमिपूजन कार्यक्रमात प्रकाश भोईर यांनी केली होती भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची स्तुती केली होती. तर  कल्याण–डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठे संकेत देणारे विधान भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी केले होते.

एका कार्यक्रमात भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण  आणि प्रकाश भोईर उपस्थित होते. यावेळी वंदे मातरमच्या घोषणा देताना रवींद्र चव्हाण यांनी भोईर यांच्या दिशेने पाहत म्हटले, "प्रकाश भोईर देखील उद्या वंदे मातरमची घोषणा देतील." या एका वाक्याने उपस्थितांमध्ये हशा पिकला, तर राजकीय वर्तुळात नवी चर्चा सुरू झाली. प्रकाश भोईप हे  कल्याण डोंबिवलीत दोन वेळा नगरसेव होते.  प्रकाश भोईर आणि त्यांची पत्नी सरोज भोईर हे दोघेही माजी नगरसेवक आहेत. कल्याण-डोंबिवलीत ठाकरेंची युती होणार आहे. 

कमळ चिन्हावर उभा राहील त्याला मतदान करा - रवींद्र चव्हाण यांचे वक्तव्य

राज्यभरात एकमेकांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी फोडण्यावरुन भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत तणाव निर्माण झाला असतानाच आता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील शिवसेना-भाजप युती हमखास तुटण्याची चिन्हं दिसत आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी तसे संकेत दिले आहेत. ते डोंबिवलीतील एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी रवींद्र चव्हाण यांनी आगामी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत भाजपच्या स्वबळावर लढण्याबाबतचे संकेत दिलेत. रवींद्र चव्हाण यांनी थेटपणे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी फारकत घेऊन स्वतंत्रपणे लढू, असे सांगितले नाही. जो कमळ चिन्हावर उभा राहील त्याला मतदान करा असं वक्तव्य त्यांनी केलंय. त्यामुळे त्यांच्या बोलण्याचा एकूण सूर बरेच काही सांगून जाणार होता...

 

