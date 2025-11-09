महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणूकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंना जबरदस्त झटका! ठाण्यातील बडा नेता भाजपमध्ये प्रवेश करणार

Maharashtra Local Body Election : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. लवकरच माहापालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होतील. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणूकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंना जबरदस्त झटका बसणार आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षाचा ठाण्यातील बडा नेता भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहे. यामुळे ठाण्यात भाजपची ताकद आणखी वाढणार आहे.
ठाकरे गटाचे जिल्हाअध्यक्ष आणि केडीएमसीचे माजी सभापती दीपेश म्हात्रे भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. डोंबिवली जिमखाना येथे भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, वनमंत्री गणेश नाईक आणि माजी केंद्रीयमंत्री कपिल पाटील यांच्या उपस्थिती दीपेश म्हात्रे यांचा भजापमध्ये प्रवेश होणार आहे. दीपेश म्हात्रे, त्यांचे भाऊ जयेश म्हात्रे सह पदाधिकारी आणि शेकडो कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. दीपेश म्हात्रे हे सर्वात पहिले शिवसेनेत होते, नंतर शिंदे गट आणि मग ठाकरे गटात केले.
दिपेश म्हात्रे यांनी डोंबिवली विधानसभेतून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. तर गेले वर्षभरापासून विविध विषय हाताळून आणि आंदोलन करून विरोधी पक्षाची भूमिका मांडत होते. दीपेश म्हात्रे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला तर ठाकरे गटाला मोठा झटका बसणार आहे. दीपेश म्हात्रे यांचे वडील पुंडलिक म्हात्रे यांनी केडीएमसीचे महापौर भूषवले आहे. एकेकाळी ते शहरातील सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक मानले जात होते. त्यांचे भाऊ जयेश आणि आई देखील नगरसेवक राहिले आहेत.
