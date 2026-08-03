चिकन खाताना हाड घशात अडकलं, अन्....; चिपळुणमधील धक्कादायक प्रकार

चिपळूण येथे एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जेवताना घशात चिकनचे हाड अडकले होते. मात्र डॉक्टरांनी केलेल्या कौतुकास्पद कामगिरीमुळं रुग्णाचे प्राण वाचले आहेत. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
चिपळूण येथील एका 53 वर्षीय व्यक्तीच्या घशात जेवताना चिकनचे हाड अडकले होते. घशात हाड अडकल्याने त्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. नातेवाईकांनी लगेचच त्याला रुग्णालयात दाखल केले. रुग्णाला चिपळुणच्या वालावलकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
वालावलकर रुग्णालयातील ई.एन.टी. तज्ज्ञ डॉ. प्रतीक शहाणे यांनी तपासणी करून कसलीही चिरफाड न करता एन्डोस्कोपीच्या साहाय्याने अत्यंत कुशलतेने ते हाड बाहेर काढले. भूलतज्ज्ञ डॉ.निवेदिता, डॉ. अभिजीत,डॉ.मयूर आणि वैद्यकीय टीमच्या सहकार्यामुळे ही क्लिष्ट शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून डॉक्टरांच्या वेळेवर घेतलेल्या निर्णयामुळे रुग्णाचे प्राण वाचले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरच्या गंगापूर तालुक्यातील मुद्देशवाडगाव येथे गरम भाजीत पडलेल्या दोन वर्षीय चिमुकलीचा घाटी रुग्णालयात मृत्यू झाला. ऋतुजा श्रावण राजपूत असे मृत चिमुकलीचे नाव आहे. 19 जुलै रोजी ऋतुजा ही आपल्या राहत्या घरी असताना अचानक गरम भाजीत पडली. ती गंभीररीत्या भाजली होती.
कुटुंबाने तिला तात्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते. तथापि, प्रकृती गंभीर असल्याने तिच्यावर प्राथमिक उपचार करून छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान तिची प्राणज्योत मालवली.