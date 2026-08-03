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चिकन खाताना हाड घशात अडकलं, अन्....; चिपळुणमधील धक्कादायक प्रकार

एका व्यक्तीच्या घशात अडकलेले चिकनचे हाड काढण्यात यश आले आहे. चिपळूणच्या वालावलकर रुग्णालयातील डॉक्टरांची कौतुकास्पद कामगिरी!.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:33 PM IST
चिकन खाताना हाड घशात अडकलं, अन्....; चिपळुणमधील धक्कादायक प्रकार
Image Credit: A bone got stuck in the throat while eating chicken

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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