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''भोजनाच्या माध्यमांतून स्थानिक संस्कृती बदलण्याची मोहीम, आता इस्कोनसारख्या संस्था...'', ब्रिक्स परिषदेतील मेन्यूवरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेने सरकारला सुनावलं

भारतातील 80 टक्के लोक मांसाहारी, भोजनाच्या माध्यमांतून स्थानिक संस्कृती बदलण्याची मोहीम असा आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेने केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 17, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:00 AM IST
''भोजनाच्या माध्यमांतून स्थानिक संस्कृती बदलण्याची मोहीम, आता इस्कोनसारख्या संस्था...'', ब्रिक्स परिषदेतील मेन्यूवरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेने सरकारला सुनावलं
Image Credit: brics summit gala dinner

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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