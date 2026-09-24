पारसिक हिलवरुन कार थेट रेल्वे रुळावर कोसळली, आत बसलेला तरुण...; नवी मुंबईत भीषण अपघात

नवी मुंबईत भीषण अपघात झाला आहे. कार थेट डोंगरावरुन रेल्वे ट्रॅकवर कोसळली आहे. पारसिक हिलवरुन ही कार खाली पडली. या अपघातात तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. 3.15 ते 3.30 दरम्यान ही दुर्घटना घडली आहे. यामुळे पनवेल उरण अप आणि डाऊन लाइन वर परिणाम असून, रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली आहे. घटनास्थळी नवी मुंबई अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पोहचले असून कार बाजूला करण्यात काम सुरू आहे.
नवी मुंबईच्या पारसिक हिलवरून कार रेल्वे ट्रॅकवर कोसळली आहे. पारसिक हिल येथे रेल्वे बोगदा आहे. यावरून चारचाकी कार रेल्वे ट्रॅक वर पडल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात कारमधील तरुण बेशुद्ध पडला असून त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे. घटनास्थळी नवी मुंबई अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पोहोचले असून कार बाजूला करण्याचं काम सुरू आहे. यामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.