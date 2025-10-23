English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणांचा राडा, चालकाला मारहाण करुन चोरली कार; पळून जाताना तिघांना उडवलं, अखेर...

कल्याणमध्ये चालकाला मारहाण करुन कार चोरण्यात आली. यानंतर पळून जाताना आरोपी तरुणांनी तिघांना उडवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी काही मिनिटात कार शोधून तिघांना अटक केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 23, 2025, 10:15 AM IST
कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणांचा राडा, चालकाला मारहाण करुन चोरली कार; पळून जाताना तिघांना उडवलं, अखेर...

कल्याणमध्ये मद्यधुंद तरुणांकडून कार चालकाला मारहाण करुन कार चोरण्यात आली. इतकंच नाही तर कार चोरल्यानंतर पळून जाताना आरोपी तरुणांनी मॉर्निग वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या तिघांना उडवलं. कार चालक कर्मचाऱ्यांची पीकअपसाठी थांबला असताना हा सगळा प्रकार घडला. कार चालकाने पोलीस ठाण्यात तक्रार करताच पोलिसांची पथकं कारच्या शोधासाठी रवाना झाली. यानंतर काही मिनिटात पोलिसांनी कार शोधून काढली. याप्रकरणी तिन्ही तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. 

कल्याण पूर्व काटेमानिवली परिसरात चालक कर्मचाऱ्यांच्या पीकअपसाठी थांबला होता. यावेळी काही गुंड प्रवृत्तीच्या स्थानिक तरुणांनी कार चोरुन नेली. पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास कार चालक सर्वेश कर्मचाऱ्याची वाट बघत उभा असतानाच तीन जणांचं एक टोळके आले त्याला जबर मारहाण केली. यानंतर कारमध्ये बसून कार चोरून फरार झाले.

त्यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे तिघंही मद्यधुंद अवस्थेत होते. तसंच अंमली पदार्थांचे सेवनही केल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात येत आहे. या तिघांनी कार घेऊन पळून जात असताना तिघांना धडक देत जखमीही केलं. दरम्यान याबाबत कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होताच तातडीने पोलिसांची पथकं गाडीच्या शोधासाठी रवाना झाली. 

पोलिसांनी कार शोधून काढून तीन तरुणांना ताब्यात घेतलं. कल्याण पश्चिम इथल्या काळा तलाव परिसरात पोलिसांना ही कार सापडली. त्यावेळी तिघेही मध्यधुंद अवस्थेत करमध्येच बसले होते. ते पळून जाण्याचा तयारीत असतानाच पोलिसांनी त्यांना अटक केली. तिन्ही तरुणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

मोहने परिसरातही मध्यरात्री राडा 

दुसरीकडे कल्याणमध्ये मोहने परिसरातही मध्यरात्री राडा झाला. मोहने पोलीस चौकीजवळच दोन गट एकमेकांना भिडले. यावेळी दगडफेक, तोडफोड आणि हाणामारी झाली ज्यामध्ये 4 ते 5 जण जखमी झाले आहेत. पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती नियंत्रणात आली. 

परिसरात तणावपूर्ण शांतता असून पोलिसांकडून दोन्ही गटांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ​फटाक्यांच्या स्टॉलवरून झालेल्या वादातून दोन गट आपापसात भिडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. 

FAQ

1) कल्याणमध्ये काय घटना घडली?
उत्तर: कल्याण पूर्व काटेमानिवली परिसरात तीन मद्यधुंद तरुणांनी कार चालकाला मारहाण करून त्याची कार चोरली. कार चोरल्यानंतर पळताना त्यांनी सकाळच्या वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या तिघांना धडक दिली, ज्यामुळे ते जखमी झाले.

2) ही घटना कधी आणि कुठे घडली?
उत्तर: ही घटना पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास कल्याण पूर्व काटेमानिवली परिसरात घडली. कार चालक कर्मचाऱ्यांच्या पिकअपसाठी थांबला असताना हा प्रकार उघडकीस आला.

3) पोलिसांची कारवाई काय झाली?
उत्तर: कार चालकाने कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर तात्काळ पोलिस पथके रवाना झाली. काही मिनिटांतच पोलिसांनी कार शोधून काढली आणि तीन आरोपींना अटक केली.

