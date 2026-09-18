/मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! केमिकल टँकर थेट 300 फूट खोल दरीत कोसळला, तरीही चालक सुखरुप

मुंबई-गोवा महामार्गावर खेडजवळ एका धोकादायक वळणावर केमिकल टँकर थेट 250 ते 300 फूट खोल दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला आहे. अपघात इतका भीषण होता की, गाडीचा पार चक्काचूर झाला. मात्र आश्चर्यकारकरित्या चालक यातून बचावला आहे. अपघातानंतर स्थानिकांनी आणि इतर चालकांनी मदतीसाठी धाव घेतली.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य राबवले आणि जखमी चालकाला उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केले. या अपघातानंतर महामार्गावरील धोकादायक वळणांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून,पोलीस अपघाताच्या कारणाचा अधिक तपास करत आहेत.
गडचिरोली-चामोर्शी मार्गावरील शिवणी नदी पुलावर आज राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी बस उलटून झालेल्या भीषण अपघातात 20 ते 25 प्रवासी जखमी झाले असून, यापैकी दोन ते तीन प्रवाशांची प्रकृती गंभीर आहे. गडचिरोली येथून पोटेगावच्या दिशेने जात असताना चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने ही बस रस्त्याच्या लगत असलेल्या खोल भागात जाऊन कोसळली.
शिवणी नदी पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या पोच रस्त्याचे काम सध्या सुरू असल्याने या मार्गावरून प्रवास करताना वाहनचालकांना सतत कसरत करावी लागत आहे. अशातच पोटेगावला जाणाऱ्या या एसटी बसचा अपघात घडला. अपघातात अनेक प्रवाशांच्या हाता-पायाला तसेच चेहऱ्याला गंभीर व किरकोळ दुखापती झाल्या असून, घटनेनंतर सर्व जखमींना तातडीने उपचारासाठी गडचिरोलीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे