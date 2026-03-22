यवतमाळ हादरलं! दीड ग्रॅम सोन्याच्या नथीसाठी चिमुकलीचा बळी, शेजारच्या घरातच पोत्यात सापडला मृतदेह

Yavatmal Crime: यवतमाळमधून एक हदय पिळवटणारी बातमी समोर आली आहे. लालसेपोटी एका लहानग्या जीवाचा बळी गेल्याची घटना घडली आहे. दारव्हा तालुक्यातील बोथ इथल्या सात वर्षीय बेपत्ता मुलीचा मृतदेह पोत्यात गुंडाळलेल्या अवस्थेत तिच्याच शेजारच्या घरात आढळला आहे. दीड ग्रॅम सोन्याची नथ चोरण्यासाठी व दोन कुटुंबातील जुन्या वादामुळे चिमुकलीचा हा खून झाल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. काय आहे संपूर्ण घटना जाणून घेऊया.
घराच्या अंगणात खेळत असलेली सात वर्षीय शिवानी अचानक बेपत्ता झाली होती, संपूर्ण गावात शोध घेऊनही ती सापडत नव्हती. त्यामुळे कुटुंबियांनी याबाबत दारव्हा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनीही शिवानीचा शोध सुरू केला. आसपासचे गाव, शिवारात शोध घेतला गेला. मात्र, मुलीचा कोणताही थांगपत्ता मिळत नसल्याने वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गावातच तिचा शोध घेण्याचे ठरवले. तसेच शिवानीची माहिती देणाऱ्यास 25 हजार रुपयांचे बक्षिस पोलिसांनी जाहीर केले. दरम्यान संशयावरून शेजारच्या घरात झडती घेतली असता एका पोत्यात शिवानीचा मृतदेहच आढळला.
ऑटो चालक असलेल्या शिवानीच्या वडिलांचा शेजारच्याशी जुना वाद झाला होता,
त्यामुळे दोन कुटुंबात सलोखा नव्हता. त्यात घराबाहेर खेळत असलेल्या शिवानीच्या नाकातील दीड ग्रॅम सोन्याची नथ चोरण्याच्या उद्देशाने तिला तोंड दाबून घरात नेण्यात आले. आणि तिचा खून करण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणी कैलास, माला, सोनी आणि रंजना जाधवसह एका विधी संघर्ष मुलाला अटक केली आहे. तसेच आरोपींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी कुटुंबियांकडून करण्यात येत आहे.
या संताप जनक घटनेमुळे गावात खळबळ उडाली आहे. शेजारच्यांमधील वाद विकोपाला जाऊन निर्दयीपणे चिमुकल्या शिवानीचा जीव घेतल्या गेल्याने परिसरात हळहळ देखील व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, अहिल्यानगरमधून देखील काहीदिवसांपूर्वी एक धक्कादायक बाब समोर आली. संगमनेर तालुक्यात सहावीतल्या मुलीला शाळेनंतर घरी जाताना पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने थांबवून तिच्यावर अॅसिड टाकण्यात आलं. यावेळी नागरिकांनी जखमी मुलीला डॉक्टर जम्बुकर हॉस्पिटल वडगाव पान येथे प्रथम उपचारासाठी दाखल केले नंतर लोणी इथल्या रुग्णालयात दाखल करून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमागचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र, यासर्व घटनांमुळे आता माणुसकी संपत चालली असून फक्त विकृती वाढत चालली आहे असे स्पष्ट चित्र उभे राहीले आहे.