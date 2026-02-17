'लातूर पॅटर्न'ला गुन्हेगारीचं ग्रहण? महाविद्यालयासमोर विद्यार्थ्यावर धारधार शस्त्रानं हल्ला

वैभव बालकुंदे, झी मिडिया लातूर: देशभरात 'लातूर पॅटर्न'मुळे शैक्षणिक क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या लातूर शहरात आता गुन्हेगारी वाढलीय. औसा रोडवरील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयासमोर एका विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आलीय.. किरकोळ वादातून या विद्यार्थ्यावर धारधार शस्त्रानं हल्ला करण्यात आला होता
शिक्षणाची पंढरी म्हणून लातूरची ओळख आहे. राज्यातील कानाकोप-यातून विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी लातूर शहरात येतात, मात्र, त्याच लातूर शहरात आता गुन्हेगारी वाढताना दिसतेय. औसा रोडवरील पुरणमल लाहोटी महाविद्यालयसमोर सोमवारी सकाळी विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांमध्ये झालेल्या वादाचं रूपांतर हाणामारीत झालं, त्याच वादातून संध्याकाळी पुन्हा एकदा दोन्ही गट आमनेसामने आलेत. या वादात विक्रम नारायण पांचाळ या विद्यार्थ्यावर धारधार शस्त्रानं हल्ला करण्यात आला, दरम्यान या हल्ल्यात त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय.
या हाणामारीच्या घटनेत एकाचा मृत्यू तर तीन जण जखमी झाले आहेत. लातूर शहरात मागील अनेक दिवसांपासून अशाच घटना वाढताना दिसत आहेत. हातात कोयते घेऊन फिरणा-या टोळ्या देखील शहरात सक्रिय झाल्या आहेत. लातूरच्या गणेश मंदिराजवळ काही तरुण हातात कोयते घेऊन शिवीगाळ करत असल्याचा व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी समोर आला होता. दरम्यान यानंतर आता एका विद्यार्थ्याची हत्या झालीय, त्यामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर बोट ठेवण्यात आला आहे.
लातूर शहरात मागच्या 15 दिवसात हत्येची ही दुसरी घटना घडली आहे. 2 फेब्रुवारीला लातूर शहरातील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौकात एका तरूणावर प्राणघात हल्ला करण्यात आला होता, या हल्ल्यात त्याचाही मृत्यू झाला होता, दरम्यान सोमवारी पुन्हा एकदा अशाच हल्ल्यातून एका विद्यार्थ्यानं आपला जीव गमावलाय. त्यामुळे लातूरकरांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. तसंच कायदा-सुव्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जातायत.