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खेडच्या जगबुडी नदीत हजारो मॅगीची पाकिटे वाहत आली, काय घडलं नेमकं?

जगबुडी नदीत काही दिवसांपूर्वी एक कंटेनर कोसळला होता. या कंटेनरमध्ये तब्बल हजारो मॅगीची पाकिटे वाहत गेली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 28, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:23 AM IST
खेडच्या जगबुडी नदीत हजारो मॅगीची पाकिटे वाहत आली, काय घडलं नेमकं?
Image Credit: A container truck carrying Maggi noodles plunged into the Jagbudi River

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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