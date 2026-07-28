खेडच्या जगबुडी नदीत हजारो मॅगीची पाकिटे वाहत आली, काय घडलं नेमकं?

काही दिवसांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील पाताळगंगा नदीत हजारो सिलेंडर वाहून गेले होते. ही घटना ताजी असतानाच असाच एक प्रकार खेड तालुक्यातील जगबुडी नदीतही घडला आहे. जगबुडी नदीत हजारोंच्या संख्येने मॅगीची पाकिटे विखुरलेले होते. नेमकं काय घडलं होतं जाणून घेऊयात सविस्तर.
गोव्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारा मालवाहू कंटेनर भरणे येथील जगबुडी नदीपात्रात कोसळून वाहून गेला होता. मागील आठवड्यात बुधवारी ही घटना घडली होती. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने थेट नदीपात्रात कंटेनर कोसळला होता. दुथडीभरून वाहणाऱ्या नदीपात्रातून वाहून जाणाऱ्या कंटेनरला रोखण्याचे मोठे आव्हान नियंत्रणेसमोर उभे ठाकले होते.
कंटेनर वाहून गेल्यानंतर कित्येक दिवस कंटेनर वाहून गेलेल्या चालकाचे शोध कार्य सुरू होते. अखेर खेडमधील जगबुडी नदीत कोसळलेला कंटेनर अखेर पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहत देवणे पुलाजवळ येऊन थांबला आहे. दोन दिवसापूर्वी चालकाचा मृतदेह बाहेर काढण्यात यश आले होते.
दरम्यान आज कंटेनरमधील मॅगीच्या बॉक्समधून पाकिटे नदीपात्रात विखुरल्याने परिसरात कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले असून, ती पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली आहे. दरम्यान, कंटेनर आणखी पुढे वाहून जाऊ नये म्हणून बचाव पथकाने तो दोरांच्या सहाय्याने सुरक्षित बांधून ठेवला असून प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
पावसामुळं जगबुडी नदीची पाणीपातळी वाढली होती. नदी सुमारे 5.10 मीटर पातळीवर वाहत होती. अशाच परिस्थितीत कंटेनर नदीत कोसळताच त्याचे मागील दरवाजे उघडले आणि त्यामधील मॅगीच्या पाकिटांचे बॉक्स आणि कंटेनर पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेले होते. नदीत संपूर्ण मॅगीची पाकिटे पसरल्याने एकच गोंधळ उडाला होता.
परभणीच्या परभणी गंगाखेड महामार्गावर दुचाकी अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. सुवर्णभूमी परिसरामध्ये दुचाकी चालकाला अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने दुचाकी चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. परीक्षित लहाने अस या अपघातात मृत्यू झालेल्या दुचाकी चालकाचे नाव असून अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने हा अपघात झाला आहे.
लातूर-औसा महामार्गावरील पेठ येथे एसटी बस आणि तीन स्कूल बसचा विचित्र अपघात झाला आहे. पेठ येथील एका खासगी शाळेसमोर हा अपघात घडला. निलंग्याकडे जाणाऱ्या एसटी बसच्या समोर अचानक तीन स्कूल बस आल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
या अपघातात एसटी बसमधील अंदाजे 15 ते 20 प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर स्कूल बसचा चालकही जखमी झाला आहे. जखमींना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे.