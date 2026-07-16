Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यात कंत्राटदाराने उचचलं टोकाचं पाऊल! मृत्यूआधी शूट केला VIDEO, सांगितलं धक्कादायक कारण

पुण्यात कंत्राटदाराने उचचलं टोकाचं पाऊल! मृत्यूआधी शूट केला VIDEO, सांगितलं धक्कादायक कारण

पुण्यात कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. दरम्यान आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने व्हिडीओ शूट केला आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 16, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:41 PM IST
पुण्यात कंत्राटदाराने उचचलं टोकाचं पाऊल! मृत्यूआधी शूट केला VIDEO, सांगितलं धक्कादायक कारण
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
श्री कृष्ण मुस्लिम होते, 5 वेळा नमाज पठण करायचे; मौलानाचे वादग्रस्त वक्तव्य
Maulana Jarjis Ansari4 min ago
2
pune5 min ago
3
rath yatra 20265 min ago
4
FIFA World Cup 202613 min ago
5
Mumbai crime branch24 min ago