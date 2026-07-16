/पुण्यात कंत्राटदाराने उचचलं टोकाचं पाऊल! मृत्यूआधी शूट केला VIDEO, सांगितलं धक्कादायक कारण

पुण्यात कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. दरम्यान आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने व्हिडीओ शूट केला होता. आर्थिक वादातून कंत्राटदाराने राहत्या घरी गळफास लावून जीवन संपवलं आहे. आर्थिक वाद, पैशांची देवाणघेवाण आणि बुडालेले पैसे यातून उद्भवलेल्या प्रकरणातून कंत्राटदाराने आत्महत्या केली. पुण्यातील डायस प्लॉट या भागात ही घटना घडलं. खलील शेख असं आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. शेख यांनी जीवन संपवण्यापूर्वी सुसाईड नोटही लिहिली होती.
इमारतीच्या बांधकामात आपण पैसे गुंतवले, मात्र त्याची परतफेड झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यावेळी त्यांनी आपली फसवणूक करणाऱ्यांची आणि आत्महत्येसाठी जबाबदार असणाऱ्यांची नावंही घेतली आहेत. आपण गेल्यानंतर तरी हे पैसे त्यांनी इमानदारीने परत करावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
व्हिडीओत शेख सांगत आहेत की, "राजनसाहेब तुम्ही म्हणता मी मित्र आहे. रोडचं काम सुरु केलं तेव्हा मी तुम्हाला माझ्याकडे पैसे नाहीत असं सांगितलं होतं. तेव्हा तुम्ही व्याजाने पैसे घेऊन करा, मी तुमचे सर्व पैसे परत करेन असं आश्वासन दिलं होतं. 28 मजल्याची इमारत बांधताना मला 45 लाखांचं नुकसान झालं. हे पैसे मी सिद्धेश्वर वामनरावर हुपळे याच्याकडून घेतले होते. मागील दोन वर्षांपासून मी व्याज भरत आहे. पण तुम्ही हिशोब वेडावाकडा करुन बाजूला झाले आहात. तीन जणांमुळे माझ्यावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. बाळासाहेब शेंडगे, विशाल केदारी, राजन शेट्टीया हे जबाबदार आहेत. माझे 45 लाख रुपये देणं आहे. माझ्या अशिक्षितपणाचा तुम्ही फायदा घेतला. मी गेल्यानंतर पैसे इमानदारीने परत करावे".