यवतमाळच्या कळंब तालुक्यात पिंपळखुटी इथं 6 वर्षीय बालकाचा सर्दी खोकल्याची औषध घेतल्यानंतर मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडाली आहे  

शिवराज यादव | Updated: Oct 13, 2025, 09:53 PM IST
लहान मुलांना खोकल्याचं औषध देतायत सावधान! यवतमाळमध्ये 6 वर्षाच्या मुलासोबत काय घडलं वाचा, महाराष्ट्रातील पहिली घटना

यवतमाळच्या कळंब तालुक्यात पिंपळखुटी इथं 6 वर्षीय बालकाचा सर्दी खोकल्याची औषध घेतल्यानंतर मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. खासगी रुग्णालयात उपचार घेताना प्रकृती बिघडल्यानंतर पुढच्या उपचारासाठी यवतमाळच्या वसंतराव नाईक शासकीय रुग्णालयात त्या बालकाला नेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. मात्र त्यानंतर ते लहान मूल दगावलं. औषधांमुळेच मुलाचा मृत्यू झाल्याचा पालकांचा आरोप आहे. दुसरीकडे मृत्युमागचं नेमकं कारण काय? यासाठी तपास केला जात आहे. 

खोकला दूर करण्यासाठी वापरलं जाणारं कफ सिरप लहान मुलांच्या मृत्यूचा सापळा बनलं आहे. मध्य प्रदेशसह इतर ठिकाणी आतापर्यंत 20 हून अधिक बालकं यामुळे दगावलीत. या घटना ताज्या असतानाच आता यवतमाळ जिल्ह्यातल्या कळंब तालुक्यात पिंपळखुटीत एका सहा वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. हा लहान मुलगा आजारी असल्यानं त्याच्या आई वडिलांनी त्याला 4 आणि 6 ऑक्टोबरला रूग्णालयात नेलं. दोन दिवस औषध उपचार केले मात्र त्यानंतर त्याची प्रकृती बिघडली. पालकांनी पुन्हा त्याला त्याच बालरोगतज्ञाकडे नेलं. त्यांनी मुलाला शासकीय रूग्णालयात न्या, असा सल्ला दिला. मात्र प्रकृती बिघडल्यानं मुलाचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांमुळे मुलाला श्वास घ्यायला अडचण येत होती, त्या औषधांमुळेच मुलाचा मृत्यू झाला, असा आरोप मुलाच्या पालकांनी केला आहे. 

ही घटना घडल्यानंतर लगेचच FDA नं संबंधित रूग्णालयातल्या मेडिकलमधून काही औषधांचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत. मृत्यूनंतर बालकाची शवचिकित्सा केली. तसंच बालकाचा व्हिसेराही रासायनिक तपासासाठी प्रयोगशाळेत पाठवला आहे. या तपासणीअंती काय समोर येतं, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. तर इतर अवयव हिट्रॉपॅथालॉजीकडे तपासणीला दिले आहेत. 

दरम्यान, कफ सिरप इथे तयार होत नाही, बाहेरच्या राज्यातून भेसळयुक्त कफ सिरपचा पुरवठा होतो. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला याबाबत माहिती देऊ, अशी प्रतिक्रिया नरहरी झिरवाळ यांनी दिली आहे. 

तपासणी अहवालातून काय समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं मात्र तुर्तास तरी खोकल्याचं औषधं लहान मुलांसाठी काळ ठरलं आहे.. त्यामुळे जीवाशी खेळ करणा-या दोषींवर कडक कारवाई व्हायला हवी, अशी मागणी केली जात आहे. 

