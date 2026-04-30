  बाजारात नोटांचा तुटवडा! ATM मशीनमध्येही खडखडाट, बँकांमध्ये पुरेशी रोकड नसल्याने नागरिक त्रस्त

बाजारात नोटांचा तुटवडा! ATM मशीनमध्येही खडखडाट, बँकांमध्ये पुरेशी रोकड नसल्याने नागरिक त्रस्त

Cash Shortage in Nanded: नांदेड जिल्ह्यात चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे. बँकामध्ये नागरिकांना पुरेशी रक्कम दिली जात नाहीये  

शिवराज यादव | Updated: Apr 30, 2026, 09:26 PM IST
बाजारात नोटांचा तुटवडा! ATM मशीनमध्येही खडखडाट, बँकांमध्ये पुरेशी रोकड नसल्याने नागरिक त्रस्त

Cash Shortage in Nanded: नांदेड जिल्ह्यात चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे. बँकामध्ये नागरिकांना पुरेशी रक्कम दिली जात नाहीये. तर एटीएम मशीनमध्येही खडखडाट आहे. नागरिकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागतोय

Add Zee News as a Preferred Source

नांदेड जिल्ह्यात चलन तुटवडा निर्माण झालाय. बँकांमध्ये पुरेशी रोकड उपलब्ध नसल्यानं नागरिकांना जास्त रोख रक्कम दिली जात नाहीये. लग्नसराई असल्यानं कपडे, सोने-चांदी आणि इतर ऐवज खरेदीसाठी नागरिक बँकांमध्ये पैसे काढण्यासाठी जात आहेत. मात्र रोकड पुरवठा कमी होत असल्याचं सांगून ग्राहकांना परत पाठवलं जात आहे. नांदेड शहरातील अनेक एटीएम मध्येही खणखणाट आहे. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहार करतानाही नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 

नांदेड जिल्ह्यात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची रोकड बाजारात खेळती असावी लागते. लग्नसराईचा हंगाम असल्याने रोख रकमेची मागणी वाढली आहे. जनतेला होणारा त्रास लक्षात घेऊन राज्याची माजी मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण यांनी रिझर्व बँकेला पत्र लिहून नांदेड जिल्ह्यासाठी तत्काळ 200 कोटी रुपयांची रोकड उपलब्ध करून देण्याची मागणी केलीये. 

गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून नागपूरच्या करंसी चेस्ट मधून पुरेसा पैसा बँकांना पुरवला जात नाहीये त्यामुळे पैश्यांची कमतरता भासत आहे. पण ही कमतरता का निर्माण झालीये याबाबत रिझर्व बँकेकडून काहीही माहिती दिली जात नाही. नोटाछपाईमध्ये काही अडचण आहे की वितरणामध्ये अडचण आहे हे रिझर्व बँकेने स्पष्ट केले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया बँकिंग तज्ञ् तुळजापूरकर यांनी दिली

ऐन लग्नसराईत बँकांमधून पैसे मिळत नसल्यानं लग्न घर असलेल्या कुटुंबामध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. सोबतच दैनंदिन व्यवहार करण्यामध्ये नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

NandedRBI

