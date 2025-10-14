English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
माविआ निवडणूक आयोगाच्या दारी, पुन्हा चर्चेची फेरी

निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळानं काही परखड सवाल केलेत. आज झालेल्या बैठकीनंतर उद्याही हे शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहेत.

पूजा पवार | Updated: Oct 14, 2025, 08:52 PM IST
माविआ निवडणूक आयोगाच्या दारी, पुन्हा चर्चेची फेरी
(Photo Credit : Social Media)

Mumbai : राज ठाकरेंसह मविआच्या शिष्टमंडळानं आज निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळानं काही परखड सवाल केलेत. आज झालेल्या बैठकीनंतर उद्याही हे शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहेत.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे पडघम वाजू लागलेयत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय धुराळा उडाल्याचं पाहायला मिळतंय. मविआसोबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी निवडणूक आयुक्त चोकलिंगम यांची भेट घेतली. दरम्यान यावेळी या शिष्टमंडळानं निवडणूक आयोगाला काही सवाल केलेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर विरोधकांनी बोट ठेवलंय. तसंच निवडणूक आयोगाला निवदेन देत विरोधकांनी जाबही विचारला. 

माविआ निवडणूक आयोगाला कोणते सवाल विचारले?

 

निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल सामान्यांच्या मनात शंका, तसंच निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे का? अशीही शंका

लोकसभा, विधानसभेला किती मतदार वगळले त्याचा तपशील का मिळत नाही?

एखाद्या व्यक्तीचं नाव का काढलं गेलं ते त्याला का सांगितलं जात नाही? त्याचं नावं, त्याचा पूर्ण तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करावा

2024ची विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर जी नवीन नावं यादीत समाविष्ट झालीत त्यांची यादी अजूनही प्रसिद्ध का नाही?

यादी लपवण्यात राजकीय हेतू आहे का? मतदार यादीवर अभ्यास करणे हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा अधिकार

मतदार यादी लपवण्यात काही राजकीय छुपे हेतू आहेत, की कोणाचा दबाव आहे?

आयोगाने स्वायत्तता दाखवली नाही तर कोण दाखवणार?

महापालिका निवडणुकांसाठी व्हीव्हीपॅट वापरले जाणार नाही असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं, असं का?

निवडणूक आयोगाचे सीईओ चोकलिंगम यांची घेतली भेट : 

राज ठाकरे आणि मविआच्या शिष्टमंडळानं आज निवडणूक आयोगाचे सीईओ चोकलिंगम यांची भेट घेतली. मात्र, निवडणूक आयुक्तांची भेट आणि काही मुद्दे अनिर्णित असल्यामुळे उद्या पुन्हा एकदा हे शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाला भेटणार आहे. निवडणूक आयोगासमोर शिष्टमंडळानं आज अनेक मुद्द्यावर चर्चा केलीय.. निवडणूक यादीतील गोंधळ तसंच अनेक त्रुटींवर मविआच्या नेत्यांनी चोकलिंगम यांच्यासोबत चर्चा केली. मात्र, यानंतर सत्ताधा-यांनी मविआवर टीकास्त्र डागलंय. मविआ निवडणुकीआधीच पराभवाच्या मानसिकतेमध्ये गेल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय.

निवडणूक आयुक्तांनी आमचं मत ऐकून घेतली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया आज झालेल्या बैठकीनंतर जयंत पाटलांनी दिलीय. निवडणूक आयोगासमोर वाचलेल्या तक्रारींच्या पाढ्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मविआवर हल्लाबोल केलाय. ती महाविकास आघाडी नसून महाकन्फ्यूज आघाडी असल्याचा
टोला शिंदेंनी लगावला आहे.

आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मविआ अॅक्शन मोडवर आलीय. आज निवडणूक आयोगाला भेटल्यानंतर पुन्हा एकदा उद्या राज ठाकरेसह मविआचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांना भेटणार आहे. त्यामुळे उद्याच्या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा होणार याकडे आता लक्ष लागलंय.

