वसई- नालासोपारादरम्यान हाय व्हॉल्टेज ड्रामा, माथेफिरुने अडवली मुंबई लोकल, Video Viral

Mumbai Local Train Viral Video: विरारहून चर्चगेटला जाणारी लोकल एका माथेफिरुने अडवल्याची घटना समोर आली आहे. नायगाव ते वसई स्थानकादरम्यान रुळावर एक तरुण उभा असल्याचे दिसतेय. या घटनेचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. तर मोटारमनच्या प्रसंगावधानाने मोठा अनर्थ टळला आहे.
विरार ते चर्चगेट लोकल चर्चेगेटच्या दिशेने जात असतानाच वसई-नालासोपारा रेल्वे स्थानकाच्या दरम्यान ही घटना घडली आहे. माथेफिरुने काही काळ रेल्वे रुळावर उतरुन गोंधळ घातल्याचे समोर आले आहे. रेल्वे रुळाजवळच असलेल्या एका तरुणाने हा प्रकार मोबाईल फोनमध्ये कैद केला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतोय.
माथेफिरुने लोकल अडवल्यानंतर ट्रेनमधून उतरलेल्या एका प्रवाशाने या माथेफिरु तरुणाला रेल्वे रुळावरुन बाजूला काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याने तिथून जायला नकार दिला. तेव्हा या दोघांमध्ये काहीकाळासाठी झटापटदेखील झाली. त्यानंतर अखेर तो तरुण रुळावरुन बाजूला झाला. या घटनेमुळं प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले होते. मात्र मोटारमन आणि त्या तरुणामुळं मोठी दुर्घटना टळली.
Mumbai Local | चर्चगेटला जाणारी लोकल माथेफिरूने थांबवली; प्रवाशांमध्ये खळबळ | Zee24Taas#MumbaiLocal #Churchgate #MumbaiRailway #BreakingNews #MarathiNews #Zee24Taas pic.twitter.com/P0WYU9Kkoe— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 5, 2026
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून लोकलमध्ये घडणाऱ्या घटनांमुळं प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीही एका माथेफिरुने लोकलमध्ये दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला होता.
मुंबईहून बदलापूरच्या दिशेने येणाऱ्या लोकलमध्ये हा तरुण स्टंटबाजी करत होता. लोकल ट्रेनमध्ये उभे असताना पकडण्यासाठी जे हँडल्स असतात,ते हँडल्स हातात धरून हा तरुण जीव घेणे स्टंटबाजी करत होता. धावत्या लोकलमध्ये या तरुणाचा हात सुटला असता तर तो लोकलच्या बाहेर फेकला जाऊन दुर्घटना घडली असती. आता हा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर या तरुणावर कारवाई करण्याची मागणी केली जातीय.
मुंबईतील दादर स्थानकावर धावत्या लोकल ट्रेनखाली डोके घालून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 28 वर्षीय तरुणाला जीआरपीच्या (GRP) एका सतर्क हेड कॉन्स्टेबलने वाचवले. ट्रेन निघण्यापूर्वी अवघ्या काही सेकंद आधी हेड कॉन्स्टेबल अनिता नरवडे यांनी त्याला ओढून बाजूला केले. या थरारक बचावाचे दृश्य सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले आहे