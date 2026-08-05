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वसई- नालासोपारादरम्यान हाय व्हॉल्टेज ड्रामा, माथेफिरुने अडवली मुंबई लोकल, Video Viral

Mumbai Local Train Viral Video: मुंबई लोकलमधून एक धक्कादायक घटना समोर येत आहे. चर्चगेटला जाणारी लोकल माथेफिरुने थांबवली. नालासोपाराहून जाणारी ट्रेन थांबवली असल्याचे समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 05, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:54 PM IST
वसई- नालासोपारादरम्यान हाय व्हॉल्टेज ड्रामा, माथेफिरुने अडवली मुंबई लोकल, Video Viral
Image Credit: A deranged man stopped the Churchgate Virar local train video goes viral

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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