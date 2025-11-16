रायगडमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वाद पेटला

प्रफुल्ल पवार, झी 24 तास, रायगड : रायगडमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वाद पेटलाय. शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी तटकरेंवर अप्रत्यक्ष टीका केलीय. यावरून रायगडमधील महायुतीत संघर्ष सुरू झाल्याचं बोललं जातंय. ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावरच हा वाद उफाळून आलाय.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर रायगडमध्ये महायुतीत वादाच्या ठिणग्या पडताहेत. शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या एका सूचक वक्तव्यानं चर्चांना उधाण आलंय. आमचा पक्ष बुडाला तरी चालेल पण सोबतच्या पक्षालाही घेऊन बुडणार असा ट्रेंड जिल्ह्यातील राजकारणात सुरू असल्याचं दळवींनी म्हटलंय. रायगडमध्ये एका कुटुंबामुळे असे प्रकार सुरू असल्याचं दळवींनी म्हटलंय. त्यामुळे आमदार दळवी यांचा रोख तटकरे कुटुंबाकडे असल्याची चर्चा आता रायगडच्या राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून फिरणारे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातून सध्या विस्तवही जात नाही. रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून दोन पक्षांमध्ये वाद आहेच. परंतु विधानसभा निवडणुकीत सुनील तटकरे यांनी आपल्याला फसवल्याचा संशय जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या तीनही आमदारांना आहे. त्यामुळे हे तीनही आमदार सुनील तटकरे यांच्यावर तुटून पडताना दिसताहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक महायुती म्हणून लढण्याच्या राज्य पातळीवरून सूचना आहेत. परंतु रायगड जिल्ह्यात मात्र महायुती कुठे दिसत नाही. शिवसेनेला बाजूला ठेवून बऱ्याचशा नगरपालिकांमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आलेत. त्यामुळे रायगडमध्ये महायुती फुटल्याचं स्पष्ट झालंय. राज्यात महायुती असताना आपल्याला डावललं जात असल्याची भावना शिवसेनेत निर्माण झालीय. आम्ही महायुतीचा प्रस्ताव दिला होता परंतु कुणी सोबत यायला तयार नसेल तर आम्ही एकटे लढायला तयार आहोत, असा पवित्रा शिवसेनेनं घेतलाय.
शिवसेनेकडून महायुतीचा कुठलाच प्रस्ताव आला नव्हता. असं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दिलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी महेंद्र दळवी यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. कोण बुडणार आहे हे निवडणुकीनंतरच समजेल, असा टोला त्यांनी दळवी यांना लगावलाय.
दरम्यान, सुनील तटकरे यांची होम पीच असलेल्या रोह्यात मंत्री भरत गोगावले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का दिलाय. रोहा शहराच्या माजी उपनगराध्यक्षा शिल्पा धोत्रे यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष लालताप्रसाद कुशवाह यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह शिवसेनेत प्रवेश केलाय. मंत्री भरत गोगावले आणि आमदार महेंद्र दळवी यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा पार पडला. यावेळी शिल्पा धोत्रे यांची रोहा नगर परिषदेसाठी शिवसेनेतर्फे नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. शिल्पा धोत्रे या सुनील तटकरे यांच्या अत्यंत निकटवर्तीय म्हणून ओळखल्या जात होत्या. त्यांच्या प्रवेशानं राष्ट्रवादी काँग्रेसला रोह्यात मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जातंय.
निवडणुकांच्या प्रचाराची रंगत पुढे आणखी वाढणार आहे. राज्यातील महायुतीत एकत्र नांदणारे पक्ष एकमेकांवर तुटून पडतील. मात्र दळवी यांनी सांगितलेल्या नवीन ट्रेंडची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झालीय.
