सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 25, 2025, 09:54 PM IST
आरक्षणाच्या मुद्यावर भुजबळ- अजितदादांमध्ये मतभेद, अजित पवार नेमकं काय म्हणाले?

Ajit Pawar : राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा अजित पवार आणि छगन भुजबळांमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. याला कारण ठरलं आहे ते म्हणजे आरक्षणाचा मुद्दा. आर्थिक निकषांवर आरक्षण दिलं तर त्यात वावगं काय अशी भूमिका अजित पवारांनी घेतली आहे. अजित पवारांच्या या भूमिकेला छगन भुजबळांनी कडाडून विरोध केला आहे. भुजबळांच्या या भूमिकेमुळं अजितदादांशी त्यांचे संबंध विकोपाला गेल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

आरक्षणाच्या मुद्यावर महाराष्ट्र धगधगत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आरक्षणावर आपली भूमिका मांडल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळायला पाहिजे अशी भूमिका अजित पवारांनी मांडली आहे. आर्थिक परिस्थितीनुसार आरक्षण मागण्यात गैर नसल्याचंही अजित पवार बीडमधील एका सभेत म्हणाले आहेत. 

अजित पवार आरक्षणाबाबत जे म्हणाले त्याच भूमिकेच्या जवळपास जाणारी भूमिका सुप्रिया सुळेंनी दोनच दिवसांपूर्वी मांडली होती. पण जेव्हा त्यावरुन वाद होतोय म्हटल्यावर सुप्रिया सुळेंनी आपण आपल्या मुलांना आरक्षणाची गरज नसल्याचं म्हटलं होतं असं त्या म्हणाल्या.

अजित पवारांच्या भूमिकेला भुजबळांचा विरोध

अजित पवारांचे सहकारी छगन भुजबळांना मात्र अजित पवार आणि सुप्रिया सुळेंची भूमिका मान्य नाही. आरक्षण हे काही आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नाही. आरक्षण सामाजिक मागासलेपणा असलेल्यांना दिलं पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी ठासून मांडली आहे. अजित पवारांच्या त्या भूमिकेला ठामपणे विरोध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

अजित पवारांनी आर्थिक निकषावर आरक्षणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर भाजपनं सारवासारव केली आहे. अजितदादा नेमकं काय म्हणालेत ते माहिती नाही पण ईडब्ल्यूएसवर आधारीत आरक्षण असल्याचं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी सांगितलं आहे. तर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनीही कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यायला हवं अशी भूमिका मांडली आहे.

अजितदादांच्या वक्तव्याला हाकेंचा विरोध

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी अजितदादा आणि सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्याला विरोध केला आहे. शरद पवारांच्या राजकीय वारसदारांना हे वक्तव्य शोभत नसल्याची टीका हाकेंनी केली आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला भुजबळांनी विरोध केला तेव्हाही अजित पवार त्यांच्यासोबत नव्हते. आता तर आरक्षणाच्या मुद्यावर भुजबळ आणि अजितदादांमधील मतभेद आणखी तीव्र झाले आहेत. पुढच्या काळात हे मतभेद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अजित पवार म्हणजे राष्ट्रवादी असं समीकरण आहे. जर अजिततदादांचे विचारच भुजबळांना पटत नसतील तर दोघं एकत्र राहतील का याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

FAQ

अजित पवारांनी आरक्षणाबाबत काय भूमिका मांडली?

अजित पवारांनी बीडमधील एका सभेत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्यात काही गैर नसल्याचे म्हटले. आर्थिक परिस्थितीनुसार आरक्षण मागण्यात वाव नसल्याचे ते म्हणाले.

सुप्रिया सुळे यांची भूमिका काय?

सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षण गरजू लोकांसाठी असावे असे म्हटले. त्यांनी स्वतः आणि आपल्या मुलांना आरक्षणाची गरज नसल्याचे सांगितले आणि आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाला पाठिंबा दिला.

छगन भुजबळांनी अजित पवारांच्या भूमिकेला का विरोध केला?

छगन भुजबळ यांनी आरक्षण हे आर्थिक स्थितीसाठी नसून सामाजिक मागासलेपणासाठी असावे असे म्हटले. आर्थिक निकषांवर आरक्षण ही गरीबी निर्मूलन योजना नसल्याचे ते म्हणाले आणि अजित पवारांच्या भूमिकेला ठाम विरोध केला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

