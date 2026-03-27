मुलींची गर्भातच हत्या करून कमवली लाखोंची माया, आता गेले गजाआड

कोल्हापूरात एका डॉक्टरने बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केल्याची बातमी समोर आली आहे. ज्यामधून त्याने लाखो रुपये कमावले. या प्रकरणाचा तपास करून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून आता पुढील तपास सुरू आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 27, 2026, 07:44 PM IST
प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्ह्यातील बिद्री इथं बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान प्रकरणाची व्याप्ती वाढत चालली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणातील डॉक्टर युवराज पाटील याला बेड्या ठोकल्यानंतर सहा एजंटाना देखील अटक केली आहे. सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे या डॉक्टराने अनेक भागात एजंटचे जाळ पसरवून मुलीची गर्भातच हत्या केल्याचे समोर आले आहे. इतकंच नाही तर या दुष्यकृत्यातून त्याने लाखो रुपयांची माया जमवली असल्याचे देखील पोलीस तपासात समोर येत आहे. 

इस्पुर्ली पोलिसांकडून प्रकरणाच खोलवर तपास 

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील इस्पुर्ली पोलिसांनी बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान प्रकरणाचा छडा लावून यातील प्रमुख आरोपी ड्रॉ. युवराज पाटील याला यापूर्वी जेरबंद केलं. डॉक्टर युवराज पाटील हा बिद्री मधील श्रद्धा हॉस्पिटल मध्ये राजरोस गर्भलिंग निदान करत होता, त्याच बरोबर हजारो रुपये घेऊन याच हॉस्पिटलमध्ये आईच्या पोटातच मुलीची हत्या करत गर्भपात करत होता. इस्पुर्ली पोलिसांनी या प्रकरणाच्या मुळाशी जावून तपासला सुरुवात केल्यानंतर अनेक सहभागी आरोपीची नावे समोर येत आहेत. पोलिसांनी यापूर्वी ड्रॉ. युवराज पाटील आणि संभाजी शिंदे यांना अटक करून लाखो रुपये जप्त केले होते. त्यानंतर आता या प्रकरणाचा तपास करत असताना आणखी सहा जणांचा सहभाग दुष्कृत्यात आढळून आला आहे. पोलिसांनी डॉक्टर युवराज पाटील यांच्यासोबत हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या मनीषा दिनकर कांबळे आणि नंदा ईश्वरा गुरव यांच्यासह बाजीराव तोकडे, विक्रम आनंदा पाटील, सुखदेव पाटील , सुनील सदाशिव गुरव यांना अटक केली आहे.

 

आरोपीवर गर्भपात केल्या प्रकरणी अधिकचा गुन्हा दाखल

या सर्व एजंटच्या चौकशीत अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहेत. पोलिसांना एजंटांच्या मोबाईल मधील अनेकांची नावे समोर आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एजंटनी कोणा मार्फत गर्भलिंग निदान करण्यासाठी डॉक्टर युवराज पाटील यांच्याकडे पेशंट आणले, त्यांच्याकडून किती रुपये मिळाले याची सर्व माहिती असणारे डिजिटल फोटो उपलब्ध झाले आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत डॉक्टर युवराज पाटील याच्यावर गर्भलिंग निदान केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता, पण आता नव्याने बेकायदेशीर गर्भपात केल्या प्रकरणी अधिकचा गुन्हा दाखल होणार आहे. 

 

गर्भपात केलेल्या भ्रूणांचा तपास सुरू 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या संपूर्ण रॅकेटमध्ये गर्भपातानंतर भ्रूणाची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती. डॉ. युवराज पाटील हा गर्भपात केल्यानंतर काही ठराविक महिलांच्या माध्यमातून हे भ्रूण नष्ट करत असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. या कामासाठी संबंधित महिलांना प्रत्येकी ठराविक रक्कम दिली जात होती. त्यामुळे गर्भपात केलेले भ्रूण नेमके कुठे टाकले गेले किंवा कुठे पुरले गेले याचा शोध पोलिसांनी आता सुरू केला आहे.

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे.

