'मी पुन्हा येणार नाही,' शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रेंनी मारहाण केल्यानंतर डॉक्टरचा मोठा निर्णय! कायमचं सोडलं ठाणे

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै रोजी शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांकडून डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि इतरांना अटक केली आहे. दरम्यान रमेश म्हात्रे यांनी मारहाण केलेल्यांपैकी एका डॉक्टरने भीतीपोटी राजीनामा दिला आहे. NDTV शी बोलताना त्यांनी आपण शहर सोडलं असून, आता परत येणार नाही असं सांगितलं आहे.
"मला फार भीती वाटत असल्याने मी राजीनामा दिला आहे. गुंड आमच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. मी आधीच शहर सोडलं आहे. ते फार धोकादायक लोक आहेत. इतर डॉक्टर तिथे काम सुरु ठेवतील, पण मी करु शकत नाही. मी तिथे परत जाणार नाही," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
6 जुलै रोजी डोंबिवलीतील कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात हा सर्व प्रकार घडला. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा एका पुरुष आणि महिला डॉक्टरने नवजात बाळाच्या नातेवाईकांना बाळाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. रुग्णालयातील नवजात बालकांसाठीचा अतिदक्षता विभाग (NICU) पूर्णपणे भरलेला असल्याने त्यांनी दुसऱ्या रुग्णालयात जाण्यास सांगितलं. नवजात बाळाला योग्य वैद्यकीय काळजी मिळणं आवश्यक असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर नातेवाईकांनी रमेश म्हात्रे यांच्याशी संपर्क साधला आणि ते आपल्या सहकाऱ्यांसह रुग्णालयात पोहोचले.
एका व्हिडिओमध्ये नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांचे समर्थक सुरुवातीला डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांशी वाद घालताना दिसत आहेत. त्यानंतर, एका महिला डॉक्टरच्या हातात मोबाईल असताना नगरसेवक मागून त्यांच्याजवळ गेले आणि त्यांनी हातावर मारुन मोबाईल खाली पडला. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांकडे वळून त्यांच्यावरही हल्ला केला. यामध्ये एक डॉक्टर जखमी झाला.
यानंतर रमेश म्हात्रे यांनी दिलगिरी व्यक्त केली होती, मात्र माफी मागण्यास नकार दिला होता. "मी रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवर हल्ला केला नाही. त्या आमचं म्हणणं ऐकून घेत नव्हत्या, म्हणून मी त्यांच्या हातातील फोनवर फटका मारला. त्यांना फोनवरून बाजूला करण्याचा मी केवळ प्रयत्न केला. आमच्या कृतीमुळे एका महिलेचा आणि तिच्या बाळाचा जीव वाचला. आम्हाला इतर कशाचीही पर्वा नाही," असं ते म्हणाले.
रमेश म्हात्रे यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉक्टरांनी आपल्या वर्तनाबद्दल माफी मागितल्यास तेही खेद व्यक्त करतील. शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना अन्यायाविरुद्ध लढायला शिकवले आहे असंही त्यांचं म्हणणं होतं. रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या पाच सहकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या गुन्ह्याच्या संदर्भात पोलिसांनी काल संध्याकाळी म्हात्रे यांना अटक केली. त्यानंतर काही वेळाने, प्रकृती खालावल्याचा दावा केल्यामुळे त्यांना ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.