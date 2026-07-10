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झोपेतून ओरडत उठते, सतत कोणीतरी मारत असल्याचं....; रमेश म्हात्रेने मारहाण केलेल्या महिला डॉक्टरवर मानसिक आघात

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे याने डॉक्टरांना मारहाण केली होती.सृष्टी बाविस्कर या महिला डॉक्टरला देखील म्हात्रेने शिवीगाळ करत मारहाण केली होती. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:49 PM IST
झोपेतून ओरडत उठते, सतत कोणीतरी मारत असल्याचं....; रमेश म्हात्रेने मारहाण केलेल्या महिला डॉक्टरवर मानसिक आघात
Image Credit: A doctor suffers mental trauma after assaulted by Shivsena Leader Ramesh Mhatre

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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