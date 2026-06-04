/नवीन घर बांधलं, 8 दिवस मुक्काम केला, मुंबईला जाण्याच्या एक दिवस आधी घात झाला; भीषण अपघातात अख्खं कुटुंबच संपलं

A family dies in accident in Kolhapur: कोल्हापुरात एका दिवसात दोन भीषण अपघात झाले आहेत. यामधील एका अपघातात अख्खं कुटुंबच संपलं आहे. आजरा तालुक्यात उत्तुर-बहिरेवाडी मार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. दुचाकी आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या जोरदार धडकेत ही दुर्घटना घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, व्होन्याळी गावातील चांदे कुटुंबीय दुंडगे गावाकडे जात होते. यावेळी त्यांच्या दुचाकीला समोरून येणाऱ्या वाहनाची जोरदार धडक बसली. या अपघातात दीपक चांदे (वय 39), पत्नी शोभा चांदे तसंच त्यांची दोन मुले जय चांदे आणि पूर्वा चांदे (वय 7) यांचा जागीच मृत्यू झाला.
चांदे कुटुंब मूळचे व्होन्याळी गावचे असून मुंबईत वास्तव्यास होते. उन्हाळी सुट्टीसाठी ते काही दिवसांपूर्वी गावाकडे आले होते. गावात नवीन घर बांधल्यानंतर प्रथमच संपूर्ण कुटुंब आठ दिवस मुक्कामासाठी आले होते. उद्या मुंबईला परत जाण्याचा त्यांचा बेत होता. त्यापूर्वी नातेवाईक व पाहुण्यांना भेटण्यासाठी ते दुंडगे गावाकडे निघाले होते. मात्र, नियतीने घात केला आणि वाटेतच झालेल्या भीषण अपघातात संपूर्ण कुटुंब काळाच्या पडद्याआड गेले. या घटनेमुळे आजरा तालुक्यासह परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून चांदे कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोली जकात नाका परिसरात भीषण अपघात झाला. भीषण अपघातात चारचाकी वाहन पुलावरील संरक्षक कठडा तोडून सुमारे 40 फूट खोल ओढ्यात कोसळल्याने एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर तिघेजण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत तरुणाचे नाव दुर्गाप्रसाद उर्फ दुर्गेश उवाप्पा ईटी (वय २६, मूळ रा. लोकापूर, कर्नाटक, सध्या रा. कावळा नाका, कोल्हापूर) असे आहे. तर अर्जुन रमेश चौगुले, रोहित मलिक माने आणि रोहित राजू जोंधळे हे तिघेजण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी सीपीआर पोलीस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे.