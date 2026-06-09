/शेतकऱ्याने बैलासह पत्नीलाच नांगराला जुंपलं; कारण विचारल्यावर समोर आलं विदारक सत्य, जगाच्या पोशिंद्याचा न संपणारा संघर्ष!

लातूरमध्ये एका शेतकऱ्यावर पत्नीलाच नांगराला जुंपण्याची वेळ आली आहे. वीज कोसळून बैलाचा मृत्यू झाल्याने शेतकऱ्याने पत्नीलाच औताला जुंपलं. देवणीतील शेतकऱ्याच्या संघर्षाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पेरणीसाठी पती-पत्नीच नांगर ओढत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. एकीकडे निसर्ग कोपला असताना, दुसरीकडे बैलच नसल्याने शेतकऱ्यावर आलेल्या या स्थितीने विदारक स्थिती समोर आणली आहे. लातूरच्या बोंबळी बुद्रुक येथील ही घटना आहे.
लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातून मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. निसर्गाच्या प्रकोपाने शेतकऱ्याच्या आयुष्याची घडी विस्कटली आहे. शेतात वीज कोसळून बैलाचा मृत्यू झाल्यानंतर नवीन बैल खरेदी करण्याची आर्थिक ताकद नसल्याने एका शेतकऱ्याने चक्क आपल्या पत्नीलाच औताला जुंपून शेतीची मशागत सुरू केली आहे. देवणी तालुक्यातील बोंबळी बुद्रुक येथील काशिनाथ गायकवाड यांचा हा जीवघेणा संघर्ष सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
व्हिडीओत शेतकरी महिला आपलं नाव हौसाबाई काशिना गायकवाड असल्याचं सांगत आहे. काय झालं असं विचारलं असता त्या सांगतात, मागच्या शुक्रवारी वीज पडून बैल मेला म्हणून जुंपलं. आता काय करणार? यावेळी त्या पंचनामा झाल्याची माहिती देतात. तसंच यावेळी त्या हात,पाय गळाले असून थरथरत असल्याचंही सांगतात.
राजू शेट्टी यांनी यावर संताप व्यक्त करत सरकारला लाज वाटली पाहिजे असं म्हटलं आहे. शेतकऱ्यावर ही वेळ सरकारमुळे आलेली आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. "लातूरमधल्या घटनेमुळे सरकारला लाज वाटली पाहिजे. दुसरा बैल घेण्याची ऐपत नसल्याने अर्धांगिनीला बैलासोबत जुंपले. शेतकऱ्यावर ही वेळ सरकारमुळे आलेली आहे. ट्रॅक्टरने पेरणी करायची म्हटलं तर डिझेल देत नाहीत. कृषीप्रधान महाराष्ट्र आपला अशा घटनांमुळे सरकारला लाज वाटली पाहिजे," असा संताप त्यांनी व्यक्त केला आहेय
दरम्यान काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी लातूरमधल्या घटनेमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनातून मदत मिळणं अपेक्षित होतं असं म्हटलं आहे. शेतकऱ्यावर अशा पद्धतीची वेळ का आली हे बघणं गरजेचं आहे असं सांगताना त्यांनी जर मदत मिळवून दिली नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणं अभिप्रेत आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
'या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झालेली आहे. दररोज सात ते आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मागच्या 50 वर्षाचं तुम्ही किती दिवस काढत बसणार आहात. तीन पक्षांमध्ये भावकीचा वाद सुरू आहे, सरकारला शेतकऱ्यांच, नागरिकांचे काही पडलेलं नाही. लातूर मधल्या घटनेमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनातून मदत मिळणं अपेक्षित होतं. तिथले तलाठी, तहसीलदार यांनी काय केले संबंधित शेतकऱ्याला तातडीने मदत करणं गरजेचं होतं. शेतकऱ्यावर अशा पद्धतीची वेळ का आली हे बघणं गरजेचं आहे. जर मदत मिळवून दिली नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वर कारवाई होणं अभिप्रेत आहे," असं ते म्हणाले आहेत.