Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /शेतकऱ्याने बैलासह पत्नीलाच नांगराला जुंपलं; कारण विचारल्यावर समोर आलं विदारक सत्य, जगाच्या पोशिंद्याचा न संपणारा संघर्ष!

शेतकऱ्याने बैलासह पत्नीलाच नांगराला जुंपलं; कारण विचारल्यावर समोर आलं विदारक सत्य, जगाच्या पोशिंद्याचा न संपणारा संघर्ष!

लातूरमधील एका विदारक वास्तव समोर आलं असून, शेतकऱ्याने पत्नीलाच बैलासह नांगराला जुंपल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. शेतकरी कुटुंब सध्या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 09, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:29 PM IST
शेतकऱ्याने बैलासह पत्नीलाच नांगराला जुंपलं; कारण विचारल्यावर समोर आलं विदारक सत्य, जगाच्या पोशिंद्याचा न संपणारा संघर्ष!

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारतातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट कंपनीत 4000 लोकांची बंपर भरती
IT sector24 min ago
2
latur1 hr ago
3
India a vs Sri lanka a1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Beed2 hrs ago