कोल्हापुरात शिवजयंतीला हत्या; धारदार शस्त्राने हल्ला झाल्याचा बापाचा दावा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून सत्य उघड, अख्खं गाव हादरलं

प्रताप नाईक, कोल्हापूर
A Father Murders Son in Kolhapur: कोल्हापूर शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दारूच्या नशेत घरच्यांना त्रास देणाऱ्या मुलाचा, स्वतःच्या वडिलांनीच खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा खून लपवण्यासाठी वडिलांनी शिवजयंतीच्या मिरवणुकीत हल्ला झाल्याचा बनाव केला. मात्र कोल्हापूर पोलिसांनी हा बनाव उधळून लावला.
शिवजयंतीच्या मिरवणुकीदरम्यान विक्रम नगर परिसरात राहणाऱ्या जुनेद गफूर पठाण याचा खून झाल्याची माहिती राजारामपुरी पोलिसांना मिळाली. या घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. सुरुवातीला वडील गफूर पठाण यांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, जुनेद मिरवणुकीत गेला असताना त्याच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला झाला, गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात नेत असताना त्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला.
मात्र पोस्टमार्टम अहवालात जुनेदवर धारदार शस्त्राने खोलवर वार झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर मिरवणुकीच्या दिवशी जुनेद सुरक्षित घरी पोहोचल्याची माहितीही पोलिसांना मिळाली. त्यामुळे पोलिसांचा संशय अधिकच बळावला. राजारामपुरी पोलिसांनी गफूर पठाण यांची पुन्हा चौकशी केली असता त्यांच्या जबाबात विसंगती आढळून आली. अखेर पोलिसी खाक्या दाखवताच गफूर पठाण यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गफूर पठाण हे आपल्या कुटुंबासह राहत होते. मुलगा जुनेद भंगार दुकानात काम करत होता. मात्र त्याला दारूचे व्यसन लागले होते. तो वारंवार दारू पिऊन घरी येऊन कुटुंबियांना शिवीगाळ करत होता. सोमवारी रात्रीही जुनेद दारूच्या नशेत घरी आला आणि वाद घालू लागला. संतापाच्या भरात गफूर पठाण यांनी घरातील चाकू उचलून त्याच्या छातीत वार केला. या घटनेत जुनेद गंभीर जखमी झाला. जखमी अवस्थेत त्याला तातडीने छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. दरम्यान गफूर यांच्या कुटुंबियांनी वेगळीच माहीती देत प्रकरणाला वेगळं वळण देण्याचा प्रयत्न केला.
पोस्टमार्टम अहवाल आणि चौकशीतून सत्य समोर आल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक केली. मुलाच्या वागण्याला कंटाळून वडिलांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याची ही घटना समोर आली आहे. मात्र खून लपवण्यासाठी केलेला बनाव कोल्हापूर पोलिसांनी उघड करत आरोपीला अटक केली आहे.