सांगलीत महाआरोग्य शिबिरातच रंगला चंद्रकांत – विशाल पाटलांचा कलगीतुरा, उपस्थितांचे चांगलेच मनोरंजन

Sangli News : सांगलीच्या मिरजमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या मोफत महाआरोग्य शिबिरात रविवारी नेहमीप्रमाणे आरोग्य तपासणीसोबत राजकीय रंगतही चांगलीच रंगली. या मोफत महाआोग्य शिबिरात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि खासदार विशाल पाटील यांच्यातील जुगलबंदीमुळे उपस्थितांचे चांगलेच मनोरंजन झाले.
कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील पहिले पोहोचले आणि त्यांनी भाषणाला सुरुवात केली. याचदरम्यान खासदार विशाल पाटील कार्यक्रमस्थळी दाखल झाले. त्यांच्या उशिरा येण्यावरून चंद्रकांत पाटील यांनी रंगात येत त्यांना टोमणा मारला. 'खासदार साहेब थोडे लेट आलेत पण हरकत नाही' अशा शब्दात चंद्रकांत पाटील यांनी खासदार विशाल पाटील यांना टोमणा मारला.
यानंतर नियोजित कार्यक्रमासाठी चंद्रकांत पाटील निघून गेले. मग मंचावर खासदार विशाल पाटील उभे राहिले. त्यांनी उपस्थित प्रेक्षकांची उशिरा आल्याबद्दल सभेत माफी देखील मागितली. त्याचबरोबर, 'उशिरा आल्याचा उल्लेख करणे योग्य नाही, अनेकदा वेळेची कोंडी होते' अशा शब्दांत त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.
ही जुगलबंदी सांगलीच्या राजकारणात काही नवीन नाही. याआधी देखील चंद्रकांत पाटील यांनी विशाल पाटील यांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, विशाल पाटील यांनी तो प्रस्ताव नाकारला होता. त्यानंतरपासून दोन्ही नेत्यांमध्ये वेळोवेळी आरोप-प्रत्यारोप रंगताना दिसत आले.
आता सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील आणि विशाल पाटील यांच्यातील हा कलगीतुरा आणखी रंगणार अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
