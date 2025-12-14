महाराष्ट्र हादरला! पुणे जिल्ह्यात 5 वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करून निर्घृण हत्या

Pune Crime News : अधिवेशनात महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन चांगलाच गदारोळ झाला. अशातच पुणे जिल्ह्यात महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना घडली आहे. मावळ तालुक्यात पाच वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करून तिची निर्घुण हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
मावळमध्ये पाच वर्षांच्या चिमुकलीवर बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शनिवारी संध्याकाळी सुमारे सहा वाजता ही चिमुकली घरातून अचानक बेपत्ता झाली. रात्री आई कामावरून घरी आल्यानंतर तिच्या बेपत्ता असल्याचे लक्षात आले. माहिती मिळताच पिंपरी–चिंचवड पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली. प्राथमिक तपासात उघड झाले की, घरात अनेकदा एकटी राहणाऱ्या चिमुकलीचा फायदा घेत समीर कुमार मंडळ (वय 35 वर्षे) या आरोपीने तिला घराजवळच काही अंतरावर नेले. तेथे तिच्यावर बलात्कार करून गळा दाबून हत्या केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
आरोपी हा विवाहित असून मागील अनेक दिवसांपासून मुलीवर लक्ष ठेवून होता. शेवटी त्या मुलीवर अत्याचार केला. गुन्हा लपवण्यासाठी त्याने या चिमुरडीची हत्या केली. आज सकाळी चौकशीत संपूर्ण घटना उघडकीस आली असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या अमानुष कृत्यामुळे मावळ परिसरात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
मुंबईत मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले
सतत धावणा-या मायानगरी मुंबईत मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची पोलीस दप्तरी नोंद आहे. 10 महिन्यांत अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे 1 हजार 187 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये 136 गुन्ह्यांचीन नोंद झाली आहे. त्यामुळे राजधानी मुंबईतच मुलीच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान दाखल झालेल्या 1187 गुन्ह्यापैकी 1118 गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलिसांना यश आलं असून इतर प्रकरणांचा तपास सुरू आहे.