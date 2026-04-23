सावधान... ठाण्यात फिरतोय भोंदू बाबा! काळी जादूटोणा उतरण्यासाठी 'दीक्षित बाबा'ने लावला 2.50 करोडचा गंडा

  सावधान... ठाण्यात फिरतोय भोंदू बाबा! काळी जादूटोणा उतरण्यासाठी दीक्षित बाबाने लावला 2.50 करोडचा गंडा

ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, आता ठाण्यात देखील भोंदू बाबा मंजुनाथ बाबा उर्फ दीक्षित बाबाने ठाण्यातील एका कुटुंबाला तिच्या घरावर काळी जादूटोणा केल्याचे सांगून तिला फसवून कोट्यावधींचा गंडा लावला आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 23, 2026, 10:58 PM IST
दिवसेंदिवस आता फसवणूकची गुन्हे वाढत चालले आहेत. मागील काही दिवसांपासून अनेक गुन्हे समोर आले आहेत. नाशिक येथील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण ताजा असताना आता ठाण्यात देखील भोंदू बाबा मंजुनाथ बाबा उर्फ दीक्षित बाबाने ठाण्यातील एका कुटुंबाला तिच्या घरावर काळी जादूटोणा केल्याचे सांगून त्यावर उपाय करण्यासाठी आणि आर्थिक सुबत्ता येण्यासाठी अघोरी विधी करावी लागेल असे सांगून वेळीवेळी विधी करायची आहे, म्हणून २.५० कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

ठाण्यातील कासरवडवली पोलीस ठाण्यामध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये राहणारी महिलीने तक्रार दिली की मंजुनाथ शेट्टी नावाचे भोंदू बाबाने आमच्या घरावर काळी जादूटोणा आमच्याच ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीने केला असे असे सांगून आमच्याशी २.५० कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे अशी तक्रार त्यांना दाखल केली होती. 

तपासामध्ये यातील अटक आरोपी मंजूनाथ सुंदर शे‌ट्टी उर्फ दिक्षीत बाबा हा महिलांशी ओळख वाढवुन त्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करुन त्यांची फसवणुक करीत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याचबरोबर त्याच्याविरुद्ध यापूर्वी देखील माणिकपुर पोलीस ठाणे, वसई येथे महिलेच्या बलात्काराचा आणि पैशांचा अपहाराचा तसेच वर्तकनगर पोलीस ठाणे येथे महिलेच्या विनयभंग आणि पैशांची फसवणूक, अपहरनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आरोपी याने ठाणे, मुंबई परिसरातील अनेक महिलांना अशाच प्रकारच्या भूलथापा देऊन त्यांची देखील फसवणूक केल्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने पुढील तपास सुरु आहे.

ठाण्यामधील या बाबाने फक्त ठाण्यातच नाही तर मुंबई त्याचबरोबर राज्याबाहेर देखील लोकांना फसवले आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढत चालले आहेत. काळ्या जादूची भिती दाखवून लोकांची लूट हा बाबा करत असे. त्याचबरोबर अघोरी पुजा करुन तुम्हाला जास्तीत जास्त पैसा मिळवून देणार याचे अमिष दाखवून लोकांना फसवत होता. या बाबाने ठाणे आणि मुंबईमध्ये अनेकांना कोट्यावंधीचा गंडा लावला आहे. 

एखाद्या व्यक्ती त्याच्या सांगण्याने फसल्यानंतर हा बाबा त्याच्याकडून लाखो पैसे घेत असे आणि त्यानंतर तो विमानांमध्ये त्याचबरोबर फाईव्ह स्टार हॅाटेलमध्ये थांबायचा. एवढेच नव्हे तर तो गोव्यामध्ये जाऊन कसिनोमध्ये पैसे उडवत असे. धक्कादायक बाब म्हणजेच या बाबाने अवढे पैसे लुटले होते की त्याने लूबाडलेल्या पैशांनी इतकी अय्याशी केलीये की एका रात्रीत 14 लाख रुपये बील स्वत: भरले होते. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

