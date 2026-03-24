  सुईच्या भीतीपोटी 9 वर्षाच्या मुलीने रेबिजचं इंजेक्शनच घेतलं नाही; 6 महिन्यांनी मृत्यू, आधी जेवण सोडलं नंतर डोळे...; महाराष्ट्रातील घटना

सुईच्या भीतीपोटी 9 वर्षाच्या मुलीने रेबिजचं इंजेक्शनच घेतलं नाही; 6 महिन्यांनी मृत्यू, आधी जेवण सोडलं नंतर डोळे...; महाराष्ट्रातील घटना

A girl died of rabies months after a stray dog scratch: भटक्या कुत्र्याने नख मारल्याने 9 वर्षांच्या चिमुरडीला जीव गमवावा लागला आहे. इंजेक्शनची भीती वाटत असल्याने मुलीने इंजेक्शन घेतलं नाही आणि त्यामुळे तिचा मृत्यू झाला.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 02:46 PM IST
A girl died of rabies months after a stray dog scratch: कुत्र्याने नख मारल्याने नऊ वर्षांच्या एका चिमुरडीला आपला जीव गमवावा लागला आहे. मुलगी पालघऱची असून तिच्यावर मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरु होते. कशिश सहानी असं या चिमुरडीचं नाव असून ती नालासोपारा पश्चिमेला सुबोध नगर हाऊसिंग सोसायटीत वास्तव्यास होती. मदर मेरी शाळेत चौथी इयत्तेत शिकत होती. या घटनेनंतर परिसरात शोकाकूळ वातावरण असून सर्वांना धक्का बसला आहे. 

सहा महिन्यांपूर्वी कुत्र्याने मारला होता पंजा

कशिशला सहा महिन्यांपूर्वी एका भटक्या कुत्र्याने पंजा मारला होता. ती आपल्या आजोबांसोबत रस्त्यावरुन चालत असताना, भटक्या कुत्र्याने मारलेल्या पंजात ती जखमी झाली होती. तिला दुसऱ्याच दिवशी वैद्यकीय उपचारासाठी नेण्यात आलं होतं. मात्र इंजेक्शनच्या भीतीपोटी ती खूप रडत असल्याने तिला इंजेक्शन न देताच घरी आणण्यात आलं होतं. दुसऱ्या दिवशी जखम आपोआप बरी झाल्याने कुटुंबीयांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र हे दुर्लक्ष करणंच कुटुंबीयांना महागात पडलं. 

कस्तुरबा रुग्णालयात सुरु होते उपचार

पण चार दिवसांपूर्वी तिची प्रकृती अचानक बिघडू लागली. तिने अन्न आणि पाणी सोडलं होतं. तिच्या डोळ्यात रक्ताच्या गाठी दिसू लागल्या होत्या. उपचारांसाठी तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यावेळी डॉक्टरांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाचण्या करण्याची गरज असल्याचं कटुंबीयांना सांगितलं. पुढील आणि चांगल्या उपचारांसाठी तिला मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयात तिला हलवण्यात आलं. मात्र, सोमवारी उपचारादरम्यान तिचं निधन झालं.

मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी

सुबोध सोसायटीच्या सेक्रेटरी श्रुती शेणॉय यांनी सांगितलं आहे की, कशिशच्या वैद्यकीय अहवालात तिच्या मृत्यूचे कारण म्हणून 'रेबीज' संसर्ग असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे आम्हा रहिवाशांना धक्का बसला आहे. सोसायटीमधील नागरिक कशिशच्या अचानक जाण्याने शोक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान दुसरीकडे परिसरात भीतीचं वातावरण असून, मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे. 

विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी कुटुंबीयांची भेट घेतली आहे. ही अत्यंत गंभीर घटना वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत घडली असून, मोकाट कुत्र्यांच्या उच्छादावर तातडीने उपाययोजना करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. "महानगरपालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला जाईल," असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

महापालिकेच्या राज्य आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ भक्ती चौधरी यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. मृत मुलीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. यामध्ये तिचे आई-वडील, शेजारील मुलं आणि इतर रहिवाशांचा समावेश आहे. 

"जर एखाद्या व्यक्तीला रस्त्यावर खेळताना किंवा चालताना कुत्रा अथवा मांजराने चावा घेतला, तर त्यांनी उपचारांसाठी तात्काळ महापालिकेच्या रुग्णालयात किंवा दवाखान्यात जाऊन नोंद करणं अनिवार्य आहे. मुलांनी अशा घटनांविषयी आपल्या आई-वडिलांना किंवा पालकांना त्वरित माहिती दिली पाहिजे. अशा प्रसंगी पालकांनीही विशेष सावधगिरी बाळगणे गरजेचं आहे. लहान मुलांना अनेकदा इंजेक्शनची भीती वाटत असल्याने, ते अशा घटना लपवून ठेवतात. त्यामुळे, पालकांनी मुलांना विश्वासात घ्यावे आणि त्यांच्याशी प्रेमाने संवाद साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे," असं त्या म्हणाल्या. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

