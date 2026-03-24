सुईच्या भीतीपोटी 9 वर्षाच्या मुलीने रेबिजचं इंजेक्शनच घेतलं नाही; 6 महिन्यांनी मृत्यू, आधी जेवण सोडलं नंतर डोळे...; महाराष्ट्रातील घटना

A girl died of rabies months after a stray dog scratch: कुत्र्याने नख मारल्याने नऊ वर्षांच्या एका चिमुरडीला आपला जीव गमवावा लागला आहे. मुलगी पालघऱची असून तिच्यावर मुंबईतील रुग्णालयात उपचार सुरु होते. कशिश सहानी असं या चिमुरडीचं नाव असून ती नालासोपारा पश्चिमेला सुबोध नगर हाऊसिंग सोसायटीत वास्तव्यास होती. मदर मेरी शाळेत चौथी इयत्तेत शिकत होती. या घटनेनंतर परिसरात शोकाकूळ वातावरण असून सर्वांना धक्का बसला आहे.
कशिशला सहा महिन्यांपूर्वी एका भटक्या कुत्र्याने पंजा मारला होता. ती आपल्या आजोबांसोबत रस्त्यावरुन चालत असताना, भटक्या कुत्र्याने मारलेल्या पंजात ती जखमी झाली होती. तिला दुसऱ्याच दिवशी वैद्यकीय उपचारासाठी नेण्यात आलं होतं. मात्र इंजेक्शनच्या भीतीपोटी ती खूप रडत असल्याने तिला इंजेक्शन न देताच घरी आणण्यात आलं होतं. दुसऱ्या दिवशी जखम आपोआप बरी झाल्याने कुटुंबीयांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केलं. मात्र हे दुर्लक्ष करणंच कुटुंबीयांना महागात पडलं.
पण चार दिवसांपूर्वी तिची प्रकृती अचानक बिघडू लागली. तिने अन्न आणि पाणी सोडलं होतं. तिच्या डोळ्यात रक्ताच्या गाठी दिसू लागल्या होत्या. उपचारांसाठी तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यावेळी डॉक्टरांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाचण्या करण्याची गरज असल्याचं कटुंबीयांना सांगितलं. पुढील आणि चांगल्या उपचारांसाठी तिला मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयात तिला हलवण्यात आलं. मात्र, सोमवारी उपचारादरम्यान तिचं निधन झालं.
सुबोध सोसायटीच्या सेक्रेटरी श्रुती शेणॉय यांनी सांगितलं आहे की, कशिशच्या वैद्यकीय अहवालात तिच्या मृत्यूचे कारण म्हणून 'रेबीज' संसर्ग असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे आम्हा रहिवाशांना धक्का बसला आहे. सोसायटीमधील नागरिक कशिशच्या अचानक जाण्याने शोक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान दुसरीकडे परिसरात भीतीचं वातावरण असून, मोकाट कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी कुटुंबीयांची भेट घेतली आहे. ही अत्यंत गंभीर घटना वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत घडली असून, मोकाट कुत्र्यांच्या उच्छादावर तातडीने उपाययोजना करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. "महानगरपालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला जाईल," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
महापालिकेच्या राज्य आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ भक्ती चौधरी यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. मृत मुलीच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी केली जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. यामध्ये तिचे आई-वडील, शेजारील मुलं आणि इतर रहिवाशांचा समावेश आहे.
"जर एखाद्या व्यक्तीला रस्त्यावर खेळताना किंवा चालताना कुत्रा अथवा मांजराने चावा घेतला, तर त्यांनी उपचारांसाठी तात्काळ महापालिकेच्या रुग्णालयात किंवा दवाखान्यात जाऊन नोंद करणं अनिवार्य आहे. मुलांनी अशा घटनांविषयी आपल्या आई-वडिलांना किंवा पालकांना त्वरित माहिती दिली पाहिजे. अशा प्रसंगी पालकांनीही विशेष सावधगिरी बाळगणे गरजेचं आहे. लहान मुलांना अनेकदा इंजेक्शनची भीती वाटत असल्याने, ते अशा घटना लपवून ठेवतात. त्यामुळे, पालकांनी मुलांना विश्वासात घ्यावे आणि त्यांच्याशी प्रेमाने संवाद साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे," असं त्या म्हणाल्या.