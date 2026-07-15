/लग्नाला 15 दिवस शिल्लक असतानाच होणाऱ्या पतीचा अपघातात मृत्यू; तरुणीनेही संपवलं जीवन, डोंबिवलीत हळहळ

लग्नाआधीच होणाऱ्या पतीचं अपघातात निधन झाल्याने 18 वर्षीय तरुणीनेही जीवन संपवल्याची ह्रदयद्रावक घटना समोर आली आहे. डोंबिवलीमधील या दुर्देवी घटनेनंतर एकच हळहळ व्यक्त होत आहे. होणाऱ्या पतीचा कार अपघातात मृत्यू झाल्याने तिला खूप मोठा मानसिक धक्का बसला होता. याच धक्क्यातून तिने हे टोकाचं पाऊल उचललं. राहत्या घरात तिचा मृतदेह आढळल्यानंतर कुटुंबाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. मानपाडा पोलिसांनी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
डोंबिवली पूर्व येथील सोनारपाडा परिसरात 18 वर्षीय तरुणीने आत्महत्या केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. पंधरा दिवसांपूर्वी होणाऱ्या पतीचा कार अपघातात मृत्यू झाला होता. त्याचा धसका घेतल्याने या तरुणीने आत्महत्या केली, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. खुशी नाईक असं जीवन संपवलेल्या तरुणीचं नाव आहे.
खुशी सोनारपाडा येथील यशवंत ठाकूर कॉम्प्लेक्समध्ये राहायची. राहत्या घरी खुशीचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तिने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचं समजत आहे. घटनेची माहिती मिळताच मानपाडा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शास्त्रीनगर रुग्णालयात पाठवण्यात आला.
प्राथमिक तपासातील माहितीनुसार, खुशीचा मिथुन नावाच्या तरुणासोबत साखरपुडा झाला होता आणि काही दिवसात त्यांचा विवाह होणार होता. पोलिसांनी या प्रकरणी पुढील तपास सुरू केला आहे.