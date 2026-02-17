इंदापुरात भरदिवसा मुलीचं अपहरण! आई आणि भावाच्या डोळ्यात फेकली चटणीची पूड, पोलिसांकडून शोध सुरु

A girl kidnapped in Indapur: इंदापुरात एका तरुणीचं अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हॉटेल आनंदच्या पाठीमागे भरदिवसा आई-भावाला मारहाण करून सज्ञान मुलीचं अपहरण करण्यात आलं आहे. पोलिसांनी तात्काळ आरोपींना ताब्यात घ्यावं अन्यथा या प्रकरणाला गंभीर वळण लागू शकतं असा इशारा मुलीच्या नातेवाईकांनी दिला आहे. पोलीस सध्या आरोपींचा शोध घेत आहेत.
भिगवण शहरात मंगळवारी दुपारी सुमारे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास हॉटेल आनंदच्या पाठीमागील भागात सज्ञान मुलीचे दिवसाढवळ्या अपहरण झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी हारून शेख व आयान हारून शेख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मुलगी तिच्या आई व भावासह दुचाकीवरून आपल्या घरी निघाली होती. हॉटेल आनंदच्या पाठीमागे येताच चारचाकी वाहनातून आलेल्या संशयित आरोपींनी त्यांना अडवलं. अचानक हल्ला करत आरोपींनी मुलगी, तिची आई व भावाच्या डोळ्यात चटणीची पूड फेकली. यानंतर मुलीच्या आई व भावाच्या हातावर लाकडी दांडक्याने मारहाण करण्यात आली. दोघेही जखमी अवस्थेत असताना आरोपींनी मुलीला जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात ओढून बसवले व तेथून पसार झाले.
घटनेनंतर जखमी कुटुंबीयांनी तात्काळ भिगवण पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार जहिर शेख व आयान शेख यांच्या विरोधात अपहरण व मारहाणीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत बारामती विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार हे भिगवण येथे दाखल झाले असून त्यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, कॉल डिटेल्स तसेच संभाव्य मार्गांवर नाकाबंदी करून आरोपींचा शोध घेण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या घटनेमुळे भिगवण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.