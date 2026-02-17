इंदापुरात भरदिवसा मुलीचं अपहरण! आई आणि भावाच्या डोळ्यात फेकली चटणीची पूड, पोलिसांकडून शोध सुरु

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Feb 17, 2026, 09:34 PM IST
A girl kidnapped in Indapur: इंदापुरात एका तरुणीचं अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हॉटेल आनंदच्या पाठीमागे भरदिवसा आई-भावाला मारहाण करून सज्ञान मुलीचं अपहरण करण्यात आलं आहे. पोलिसांनी तात्काळ आरोपींना ताब्यात घ्यावं अन्यथा या प्रकरणाला गंभीर वळण लागू शकतं असा इशारा मुलीच्या नातेवाईकांनी दिला आहे. पोलीस सध्या आरोपींचा शोध घेत आहेत. 

नेमकी घटना काय?

भिगवण शहरात मंगळवारी दुपारी सुमारे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास हॉटेल आनंदच्या पाठीमागील भागात सज्ञान मुलीचे दिवसाढवळ्या अपहरण झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी हारून शेख व आयान हारून शेख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित मुलगी तिच्या आई व भावासह दुचाकीवरून आपल्या घरी निघाली होती. हॉटेल आनंदच्या पाठीमागे येताच चारचाकी वाहनातून आलेल्या संशयित आरोपींनी त्यांना अडवलं. अचानक हल्ला करत आरोपींनी मुलगी, तिची आई व भावाच्या डोळ्यात चटणीची पूड फेकली. यानंतर मुलीच्या आई व भावाच्या हातावर लाकडी दांडक्याने मारहाण करण्यात आली. दोघेही जखमी अवस्थेत असताना आरोपींनी मुलीला जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात ओढून बसवले व तेथून पसार झाले.

घटनेनंतर जखमी कुटुंबीयांनी तात्काळ भिगवण पोलीस ठाणे येथे फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार जहिर शेख व आयान शेख यांच्या विरोधात अपहरण व मारहाणीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. घटनेची गंभीर दखल घेत बारामती विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार हे भिगवण येथे दाखल झाले असून त्यांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल लोकेशन, कॉल डिटेल्स तसेच संभाव्य मार्गांवर नाकाबंदी करून आरोपींचा शोध घेण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या घटनेमुळे भिगवण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

